Виктор Павлик растрогал Сеть подборкой редких снимков с погибшим сыном

21-летний Павел Павлик ушел из жизни 7 августа после длительной с раком.

В пятницу, 7 августа, в семье украинского исполнителя Виктора Павлика случилось горе. Его 21-летний сын Павел от брака с Ларисой Созаевой умер от рака позвонков.

Читай также: Умер сын Виктора Павлика: Как звездный отец и его молодая жена прокомментировали смерть Павла

Звездный отец продолжает делиться с подписчиками различными фотографиями и видео из семейного архива. Так, сегодня, 14 августа, на странице Виктора в Инстаграм появился ролик, в котором Народный артист Украины собрал редкие снимки Павла с первых лет и до последних дней его жизни.

“Кажется, что вчера...“ – подписал трогательное видео Виктор Павлик.

Напомним, ранее молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила его от зависимости.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.