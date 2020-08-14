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Виктор Павлик растрогал Сеть подборкой редких снимков с погибшим сыном

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21-летний Павел Павлик ушел из жизни 7 августа после длительной с раком.
Виктор Павлик растрогал Сеть подборкой редких снимков с погибшим сыном
Виктор Павлик растрогал Сеть подборкой редких снимков с погибшим сыном
instagram.com/viktorpavlik

В пятницу, 7 августа, в семье украинского исполнителя Виктора Павлика случилось горе. Его 21-летний сын Павел от брака с Ларисой Созаевой умер от рака позвонков.

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Звездный отец продолжает делиться с подписчиками различными фотографиями и видео из семейного архива. Так, сегодня, 14 августа, на странице Виктора в Инстаграм появился ролик, в котором Народный артист Украины собрал редкие снимки Павла с первых лет и до последних дней его жизни.

“Кажется, что вчера...“ – подписал трогательное видео Виктор Павлик.

Напомним, ранее молодая жена Виктора Павлика призналась, что лечила его от зависимости.

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Теги: Виктор Павлик, Павел Павлик
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Источник: Ivоna bigmir)net

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