Вера Брежнева призналась, не ревнует ли ее муж к Монатику

Вера Брежнева откровенно рассказала об отношениях с мужем Константином Меладзе.

Популярная певица Вера Брежнева вместе с MONATIK исполнят свой хит «ВЕЧЕРиНОЧКА» в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00. На съемочной площадке телепроекта артистка призналась, не ревновал ли к Диме ее супруг, продюсер Константин Меладзе, и не планируют ли они еще раз сыграть свадьбу.

Читай также: “Ты безусловно лучшая“: MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения

В клипе на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА» Вера примерила несколько ярких образов, в том числе оригинальное свадебное платье. Но как призналась певица, супруг Константин Меладзе абсолютно не ревнует ее к партнерам.

«Меня вообще муж не ревнует, потому что абсолютно все, что происходит в моей творческой жизни, согласовывается в первую очередь с ним. Все 4 образа, включая свадебный, были согласованы с Константином. Он присутствовал на примерках, а когда не был – ему присылали фотографии. У меня, к счастью, во-первых, муж продюсер – он знает, для чего и как это происходит, а во-вторых, он продвинутый и понимает, что, если это красивое платье, а оно действительно красивое, то в нем можно быть, там нет каких-либо предрассудков», – рассказала Вера Брежнева на съемочной площадке канала «Украина».

Вера Брежнева и MONATIK Пресс-служба

Сейчас очень модно второй и даже третий раз праздновать свадьбу. Поэтому журналисты программы «Зірковий шлях» поинтересовались у Веры, не появилось ли у них желание еще раз отметить такое событие.

«После того, как мы выпустили клип на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА», это самый часто задаваемый вопрос. Всех действительно волнует, какая свадьба была у нас с Константином, какая свадьба была у Димы с Ирой, собираемся ли мы что-то повторить. У нас пока даже разговора об этом не было, потому что все равно это работа, в которой я примеряю абсолютно разные образы. Это не значит, что под каждый образ нужно сразу что-то делать дома. Но, безусловно, мне было приятно вновь надеть свадебное платье, фату, почувствовать этот трепет. У нас еще давно, до «ВЕЧЕРиНОЧКИ», был разговор, что одну из годовщин с круглой датой мы, наверное, сделаем шумной вечериночкой», – призналась певица на съемках праздничного шоу «З Днем народження, Україно!».

Читай также: Участница “Голосу країни 10“ Lida Lee записала дебютный трек в дуэте с MONATIK

Как сообщалось ранее, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» Вера Брежнева и MONATIK исполнят свой совместный хит «ВЕЧЕРиНОЧКА» и устроят зажигательные танцы в одном из пляжных комплексов на Днепре. Концерт пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева и MONATIK сбежали на катере с вечеринки в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.