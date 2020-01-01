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Вера Брежнева призналась, не ревнует ли ее муж к Монатику

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Вера Брежнева откровенно рассказала об отношениях с мужем Константином Меладзе.
Вера Брежнева призналась, не ревнует ли ее муж к Монатику
Вера Брежнева призналась, не ревнует ли ее муж к Монатику
Пресс-служба

Популярная певица Вера Брежнева вместе с MONATIK исполнят свой хит «ВЕЧЕРиНОЧКА» в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00. На съемочной площадке телепроекта артистка призналась, не ревновал ли к Диме ее супруг, продюсер Константин Меладзе, и не планируют ли они еще раз сыграть свадьбу.

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В клипе на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА» Вера примерила несколько ярких образов, в том числе оригинальное свадебное платье. Но как призналась певица, супруг Константин Меладзе абсолютно не ревнует ее к партнерам.

«Меня вообще муж не ревнует, потому что абсолютно все, что происходит в моей творческой жизни, согласовывается в первую очередь с ним. Все 4 образа, включая свадебный, были согласованы с Константином. Он присутствовал на примерках, а когда не был – ему присылали фотографии. У меня, к счастью, во-первых, муж продюсер – он знает, для чего и как это происходит, а во-вторых, он продвинутый и понимает, что, если это красивое платье, а оно действительно красивое, то в нем можно быть, там нет каких-либо предрассудков», – рассказала Вера Брежнева на съемочной площадке канала «Украина».

Вера Брежнева и MONATIK
Вера Брежнева и MONATIK
Пресс-служба

Сейчас очень модно второй и даже третий раз праздновать свадьбу. Поэтому журналисты программы «Зірковий шлях» поинтересовались у Веры, не появилось ли у них желание еще раз отметить такое событие.

«После того, как мы выпустили клип на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА», это самый часто задаваемый вопрос. Всех действительно волнует, какая свадьба была у нас с Константином, какая свадьба была у Димы с Ирой, собираемся ли мы что-то повторить. У нас пока даже разговора об этом не было, потому что все равно это работа, в которой я примеряю абсолютно разные образы. Это не значит, что под каждый образ нужно сразу что-то делать дома. Но, безусловно, мне было приятно вновь надеть свадебное платье, фату, почувствовать этот трепет. У нас еще давно, до «ВЕЧЕРиНОЧКИ», был разговор, что одну из годовщин с круглой датой мы, наверное, сделаем шумной вечериночкой», – призналась певица на съемках праздничного шоу «З Днем народження, Україно!».

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Как сообщалось ранее, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» Вера Брежнева и MONATIK исполнят свой совместный хит «ВЕЧЕРиНОЧКА» и устроят зажигательные танцы в одном из пляжных комплексов на Днепре. Концерт пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева и MONATIK сбежали на катере с вечеринки в Киеве.

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Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе, MONATIK
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Источник: Ivоna bigmir)net

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