12 августа герои 9 сезона "Холостяка" Даша Квиткова и Никита Добрынин сыграли пышную свадьбу.

"Все было просто фантастически": Квиткова и Дорынин показали новые кадры со свадьбы instagram.com/kvittkova

Главный герой проекта “Холостяк 9“, ведущий Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова еще раз сыграли свадьбу. Три месяца назад, 20 мая, пара расписалась в одном из киевских ЗАГСов.

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Пышную церемонию молодожены отложили на конец лета из-за карантина. И вот наконец-то этот день настал. 12 августа Квиткова и Добрынин вместе с самыми близкими друзьями и родственниками отгуляли роскошную свадебную церемонию в одном из заведений Киева на берегу Днепра.

Влюбленные продолжают делиться с поклонниками своими впечатлениями от свадебной вечеринки, а также публикуют в Инстаграм новые фото и видео с торжества.

“Все друзья и родные были рядом с нами, говорили тёплые слова, пели песни, а некоторые даже на столах танцевали. Мы сами были в шоке, нас это так порадовало😁. Это точно было показателем, что весело было всем“, - написал Никита.

Знаете, это такое чувство, когда ты с самого детства мечтаешь свадьбу, как у принцессы и твоя мечта исполняется в три раза лучше. Я благодарна каждому, кто трудился над нашей свадьбой. Это около 300 профессиональных людей. Все не просто так, эти люди посланы нам судьбой. Спасибо каждому гостью, который нашёл время и приехал разделить этот день с нами. Чужих не было. Вы все - часть нас. Мы каждого невероятно любим💗 Спасибо моему мужу, который каждую секунду моей жизни окутывает меня заботой и нежностью, заставляя понимать, что я не “как у принцессы“, а я и есть “принцесса“👸🏼“, - написала Даша.

“Мы не пожалели ни одной потраченной денюжки, потому что все это было просто фантастически“, - добавила Квиткова.

Ранее Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой.

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