Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной

Комментариев: 0
Узнайте, что ведущий подарил Владимир Остапчук подарил своей избраннице Кристине Горняк.
Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной
Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной
Пресс-служба

Читай также: “Платить ни за что не буду“: Остапчука в женском образе обслужили на СТО

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук ошеломил журналистов канала “Украина“ своим признанием. Эксклюзивно в эфире программы “Зірковий шлях“ он рассказал, что подарил своей новой избраннице – нотариусу Кристине Горняк – новенький дорогой внедорожник.

“Это была ее мечта. Когда-то она мне рассказывала, что хотела себе Range Rover. Всегда, последние лет десять или сколько. Конечно же, я прислушиваюсь к ее пожеланиям и мечтам и по возможности стараюсь их исполнять. Так смешно, потому что я сказал: “Завтра утром мы поедем, освободи определенное время“. А она ответила: “Хорошо, а мне колечко на ручку надевать?“ Я сказал: “Крис, просто поедем“, – смеясь, рассказал Владимир Остапчук в интервью программе “Зірковий шлях“.

Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной
Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной
Пресс-служба

Сама Кристина не скрывает, что такое авто действительно было ее давней мечтой.

“Это был очень классный сюрприз. Я очень мечтала о таком авто, и он исполнил мою мечту. Завязал мне глаза, привез туда, там были фейерверки. Черное авто и такой огромный красный бант. Все по классике“, – призналась в эфире канала “Украина“ Кристина Горняк.

Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной
Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной
Пресс-служба

Читай также: Влюбленная Владимира Остапчука раскрыла секрет своей стройности

Также с “Зірковим шляхом“ избранница Остапчука поделилась подробностями знакомства с его двумя детьми от предыдущего брака с Еленой Войченко. С 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном Кристина познакомилась, когда телеведущий привез детей на отдых в загородный комплекс под Киевом.

“Мы очень хорошо провели время, ездили в бассейн с Эвкой, с Эмилькой. Я немного волновалась, но прошло все гораздо лучше, чем я думала. Уже очень ждем их в гости. Они сейчас у бабушки, ждем, когда приедут“, – отметила девушка в эфире канала “Украина“.

Напомним, ранее возлюбленная Остапчука рассказала о знакомстве с его родителями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук, Кристина Горняк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь