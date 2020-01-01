Узнайте, что ведущий подарил Владимир Остапчук подарил своей избраннице Кристине Горняк.

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Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук ошеломил журналистов канала “Украина“ своим признанием. Эксклюзивно в эфире программы “Зірковий шлях“ он рассказал, что подарил своей новой избраннице – нотариусу Кристине Горняк – новенький дорогой внедорожник.

“Это была ее мечта. Когда-то она мне рассказывала, что хотела себе Range Rover. Всегда, последние лет десять или сколько. Конечно же, я прислушиваюсь к ее пожеланиям и мечтам и по возможности стараюсь их исполнять. Так смешно, потому что я сказал: “Завтра утром мы поедем, освободи определенное время“. А она ответила: “Хорошо, а мне колечко на ручку надевать?“ Я сказал: “Крис, просто поедем“, – смеясь, рассказал Владимир Остапчук в интервью программе “Зірковий шлях“.

Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной Пресс-служба

Сама Кристина не скрывает, что такое авто действительно было ее давней мечтой.

“Это был очень классный сюрприз. Я очень мечтала о таком авто, и он исполнил мою мечту. Завязал мне глаза, привез туда, там были фейерверки. Черное авто и такой огромный красный бант. Все по классике“, – призналась в эфире канала “Украина“ Кристина Горняк.

Владимир Остапчук похвастался дорогим подарком для новой возлюбленной Пресс-служба

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Также с “Зірковим шляхом“ избранница Остапчука поделилась подробностями знакомства с его двумя детьми от предыдущего брака с Еленой Войченко. С 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном Кристина познакомилась, когда телеведущий привез детей на отдых в загородный комплекс под Киевом.

“Мы очень хорошо провели время, ездили в бассейн с Эвкой, с Эмилькой. Я немного волновалась, но прошло все гораздо лучше, чем я думала. Уже очень ждем их в гости. Они сейчас у бабушки, ждем, когда приедут“, – отметила девушка в эфире канала “Украина“.

Напомним, ранее возлюбленная Остапчука рассказала о знакомстве с его родителями.

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