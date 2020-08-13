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"Лучше оригинала": Alyona Alyona перепела известный хит Рианны

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Украинская рэперша Alyona Alyona показала видео, где в домашней обстановке поет "Love on the Brain".
"Лучше оригинала": Alyona Alyona перепела известный хит Рианны
"Лучше оригинала": Alyona Alyona перепела известный хит Рианны
instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница и участница нового сезона шоу “Танці з зірками“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) поразила поклонников своими вокальными данными. Звезда перепела один из хитов Рианны.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала видео, где она в домашней обстановке исполняет кавер-версию композиции “Love on the Brain“. В ролике похудевшая Alyona Alyona появилась в белой футболке, джинсовых шортах и с распущенными волосами.

“Лайкните, если это лучше, чем оригинал“, - обратилась к подписчикам рэперша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like it if it's better than original 😏

Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Пользователям Сети понравился кавер украинской исполнительницы. Многие оставили под постом восторженные комментарии.

  • Мёд для ушей🔥
  • Який гарний голос❤️❤️
  • Неймовірний голос!!! І Ви неймовірна!🔥🔥🔥
  • Неймовірно!👏👏👏👏Весь час переслухую! Вау,.. круто! 
  • Вразила 😳
  • 🔥🔥🔥🔥 Красотка, вокал нереальный
  • Бомбезно😍😍😍
  • Класс, очень красиво твой гола 🤗
  • Лучше оригинала

Ранее Alyona Alyona рассекретила, сколько килограммов сбросила за месяц.

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Теги: Alyona Alyona, Рианна
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Источник: Ivоna bigmir)net

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