"Лучше оригинала": Alyona Alyona перепела известный хит Рианны

Украинская рэперша Alyona Alyona показала видео, где в домашней обстановке поет "Love on the Brain".

Украинская рэп-исполнительница и участница нового сезона шоу “Танці з зірками“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) поразила поклонников своими вокальными данными. Звезда перепела один из хитов Рианны.

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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала видео, где она в домашней обстановке исполняет кавер-версию композиции “Love on the Brain“. В ролике похудевшая Alyona Alyona появилась в белой футболке, джинсовых шортах и с распущенными волосами.

“Лайкните, если это лучше, чем оригинал“, - обратилась к подписчикам рэперша.

Пользователям Сети понравился кавер украинской исполнительницы. Многие оставили под постом восторженные комментарии.

Мёд для ушей🔥

Який гарний голос❤️❤️

Неймовірний голос!!! І Ви неймовірна!🔥🔥🔥

Неймовірно!👏👏👏👏Весь час переслухую! Вау,.. круто!

Вразила 😳

🔥🔥🔥🔥 Красотка, вокал нереальный

Бомбезно😍😍😍

Класс, очень красиво твой гола 🤗

Лучше оригинала

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