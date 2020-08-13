"Лучше оригинала": Alyona Alyona перепела известный хит Рианны
Украинская рэп-исполнительница и участница нового сезона шоу “Танці з зірками“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) поразила поклонников своими вокальными данными. Звезда перепела один из хитов Рианны.
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Так, на своей странице в Инстаграм 29-летняя артистка опубликовала видео, где она в домашней обстановке исполняет кавер-версию композиции “Love on the Brain“. В ролике похудевшая Alyona Alyona появилась в белой футболке, джинсовых шортах и с распущенными волосами.
“Лайкните, если это лучше, чем оригинал“, - обратилась к подписчикам рэперша.
Пользователям Сети понравился кавер украинской исполнительницы. Многие оставили под постом восторженные комментарии.
- Мёд для ушей🔥
- Який гарний голос❤️❤️
- Неймовірний голос!!! І Ви неймовірна!🔥🔥🔥
- Неймовірно!👏👏👏👏Весь час переслухую! Вау,.. круто!
- Вразила 😳
- 🔥🔥🔥🔥 Красотка, вокал нереальный
- Бомбезно😍😍😍
- Класс, очень красиво твой гола 🤗
- Лучше оригинала
Ранее Alyona Alyona рассекретила, сколько килограммов сбросила за месяц.
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