Как всегда, стильная: Настя Каменских похвасталась эффектным кадром

Певица Настя Каменских позировала в стильной блузке с цветочным принтом.

Одна из самых известных украинских исполнительниц Настя Каменских восхитила поклонников новой фотографией в соцсети. Знаменитость продемонстрировала стильный look.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка запостила селфи, где она предстала в идеальном летнем образе. Настя позировала в легкой блузке со цветочным принтом, который напоминает вышивку, и в светлых джинсовых шортах. Свой наряд Каменских дополнила насыщенным макияжем.

Настя Каменских похвасталась стильным образом Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ певицы:

Настюшаааа ну почему ты такая бомбическая 🔥🔥

Ты очень красивая и привлекательная, правда ты потрясающая😮🌷😍

Шикарная🌹❤️

🔥 Роскошная ❤️❤️❤️

Ты такая красивая😍💓♥️💕❤️

Красотка❤️🔥

Анастасия ты безумно красивая!!!

Сладкая

Напомним, ранее сексапильная Каменских не удержала грудь в летнем наряде.

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