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Как всегда, стильная: Настя Каменских похвасталась эффектным кадром

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Певица Настя Каменских позировала в стильной блузке с цветочным принтом.
Как всегда, стильная: Настя Каменских похвасталась эффектным кадром
Как всегда, стильная: Настя Каменских похвасталась эффектным кадром
instagram.com/kamenskux

Одна из самых известных украинских исполнительниц Настя Каменских восхитила поклонников новой фотографией в соцсети. Знаменитость продемонстрировала стильный look.

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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка запостила селфи, где она предстала в идеальном летнем образе. Настя позировала в легкой блузке со цветочным принтом, который напоминает вышивку, и в светлых джинсовых шортах. Свой наряд Каменских дополнила насыщенным макияжем.

Настя Каменских похвасталась стильным образом
Настя Каменских похвасталась стильным образом
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ певицы:

  • Настюшаааа ну почему ты такая бомбическая 🔥🔥
  • Ты очень красивая и привлекательная, правда ты потрясающая😮🌷😍
  • Шикарная🌹❤️
  • 🔥 Роскошная ❤️❤️❤️
  • Ты такая красивая😍💓♥️💕❤️
  • Красотка❤️🔥
  • Анастасия ты безумно красивая!!!
  • Сладкая

Напомним, ранее сексапильная Каменских не удержала грудь в летнем наряде.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivоna bigmir)net

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