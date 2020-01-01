Как всегда, стильная: Настя Каменских похвасталась эффектным кадром
Одна из самых известных украинских исполнительниц Настя Каменских восхитила поклонников новой фотографией в соцсети. Знаменитость продемонстрировала стильный look.
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Так, на своей странице в Инстаграм 33-летняя артистка запостила селфи, где она предстала в идеальном летнем образе. Настя позировала в легкой блузке со цветочным принтом, который напоминает вышивку, и в светлых джинсовых шортах. Свой наряд Каменских дополнила насыщенным макияжем.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ певицы:
- Настюшаааа ну почему ты такая бомбическая 🔥🔥
- Ты очень красивая и привлекательная, правда ты потрясающая😮🌷😍
- Шикарная🌹❤️
- 🔥 Роскошная ❤️❤️❤️
- Ты такая красивая😍💓♥️💕❤️
- Красотка❤️🔥
- Анастасия ты безумно красивая!!!
- Сладкая
Напомним, ранее сексапильная Каменских не удержала грудь в летнем наряде.
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