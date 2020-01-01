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Александр Педан полез на потухший вулкан

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Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) отправился в новое восхождение – на гору Арарат.
Александр Педан полез на потухший вулкан
Александр Педан полез на потухший вулкан
Пресс-служба

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Идея о восхождении на священную для армян гору Арарат Александру Педану и его друзьям-альпинистам пришла во время карантина. Еще в начале года они думали о Маттерхорне на границе Италии и Швейцарии. Однако пандемия и карантин внесли свои коррективы. Поэтому компания решила сменить гору, но не планы.

 Сейчас для Украины закрыта большая часть мира, – рассказывает ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – И фактически путешествовать мы можем в ограниченное число стран. Поэтому начали перебирать в голове горы, которые там есть, и как-то внезапно вспомнили об Арарате.

Александр Педан полез на потухший вулкан
Александр Педан полез на потухший вулкан
Пресс-служба

С точки зрения альпинизма, объясняет Александр Педан, эта гора не слишком сложная. Однако она опасна горной болезнью.

За счет того, что Арарат находится южнее, снег начинается выше. И его не так много, – говорит телеведущий. – Поэтому восхождение туда – это в основном трекинг (поход в горную местность – прим. ред.). Но от этого менее серьезной гора не становится. Ведь скорость ветра на Арарате может достигать 70 км/ч. И при таких условиях температура в минус 10 ощущается как все минус 20. Поэтому может возникать горная болезнь, особенно если внизу плюс 35 градусов.

Высота Арарата – более 5100 м. И если не помешает погода, то эта гора будет самой высокой из тех, на которых побывал Александр Педан. А ведущему Нового канала уже посчастливилось бывать на Монблане и Казбеке. Поэтому пожелаем Александру успеха и легкого восхождения!

Ранее мы писали, как Александр Педан изменился за 10 лет. 

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Теги: Александр Педан
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