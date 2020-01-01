В маске с вышивкой: Внучка Ротару похвасталась стильным образом

19-летняя Соня Евдокименко поддержала флешмоб #wearamask.

Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару, певица, модель и начинающий дизайнер Соня Евдокименко (SOFIA EVE) очаровала подписчиков ярким образом.

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На странице 19-летней девушки в Инстаграм появилось фото, где она запечатлена в в вышиванке серого цвета. Свой наряд Соня дополнила оригинальной черной маской с вышивкой. Отметим, что Евдокименко позировала в рубашке и маске, создателем которых является украинский дизайнер Виты Кин.

В описании к свежей фотографии SOFIA EVE сообщила фанам, что принимает участие в международном флешмобе #wearamask (носи маску). Девушка передала эстафету своим подружкам.

Внучка Ротару в маске с вышивкой Скриншот

Ранее внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде.

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