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В маске с вышивкой: Внучка Ротару похвасталась стильным образом

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19-летняя Соня Евдокименко поддержала флешмоб #wearamask.
В маске с вышивкой: Внучка Ротару похвасталась стильным образом
В маске с вышивкой: Внучка Ротару похвасталась стильным образом
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару, певица, модель и начинающий дизайнер Соня Евдокименко (SOFIA EVE) очаровала подписчиков ярким образом.

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На странице 19-летней девушки в Инстаграм появилось фото, где она запечатлена в в вышиванке серого цвета. Свой наряд Соня дополнила оригинальной черной маской с вышивкой. Отметим, что Евдокименко позировала в рубашке и маске, создателем которых является украинский дизайнер Виты Кин.

В описании к свежей фотографии SOFIA EVE сообщила фанам, что принимает участие в международном флешмобе #wearamask (носи маску). Девушка передала эстафету своим подружкам.

Внучка Ротару в маске с вышивкой
Внучка Ротару в маске с вышивкой
Скриншот

Ранее внучка Ротару устроила горячие танцы в коротеньком наряде.

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Теги: соня евдокименко, звезды в вышиванках
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Источник: Ivоna bigmir)net

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