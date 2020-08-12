Завораживающая красота: Ольга Сумская позировала на фоне Лемурийского озера
Известная украинская актриса и ведущая, звезда сериала “Крепостная“ Ольга Сумская очаровала подписчиков новыми фотографиями с летнего отпуска. Артистка вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась на отдых в Херсонскую область.
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Так, на своей странице в Инстаграм 53-летняя знаменитость опубликовала подборку ярких фото и видео с прогулки на берегу Лемурийского озера, который славиться водой розового цвета. Для прогулки Ольга выбрала разноцветное платье-балахону. А Виталий предстал на фото в джинсовых шортах и желтой майке с принтом.
“Ще трохи краси рожевого озера на Херсонщині!💗 Якщо швидко гортати фото, можна побачити “Бегущую по волнам“...“, - подписала публикацию актриса.
Ранее дочь Ольги Сумской похвасталась стройной фигурой через 4 месяца после родов.
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