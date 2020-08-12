Жаркий контент: Алена Шоптенко соблазнительно станцевала на камеру

Хореограф Алена Шоптенко сняла "мокрое" видео.

Известная украинская танцовщица, партнерша Олега Винника в новом сезоне шоу “Танцы со звездами 2020“ Алена Шоптенко решила поделиться с подписчиками откровенными кадрами.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя артистка опубликовала пикантное видео. В ролике Алена танцует под зажигательный трек Леди Гаги и Арианы Гранде “Rain On Me“. Звезда двигалась в черном сарафане с макияжем и распущенными волосами под струей воды.

“Ну а что? Я тоже девочка, я тоже хочу хат 🔥 контент 😂⁣⁣ Итак, нам понадобится немного воды, iPhone 11 и съемка в режиме слоу мо. Никакого монтажа и дополнительного оборудования. ⁣⁣⁣Все! И у меня даже получилось! Почти 😂“, - подписала видео Шоптенко.

Ранее Алена Шоптенко показала редкое фото мужа.

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