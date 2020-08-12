Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жаркий контент: Алена Шоптенко соблазнительно станцевала на камеру

Комментариев: 1
Хореограф Алена Шоптенко сняла "мокрое" видео.
Жаркий контент: Алена Шоптенко соблазнительно станцевала на камеру
Жаркий контент: Алена Шоптенко соблазнительно станцевала на камеру
instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинская танцовщица, партнерша Олега Винника в новом сезоне шоу “Танцы со звездами 2020“ Алена Шоптенко решила поделиться с подписчиками откровенными кадрами.

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Список звездных участников шоу

На своей странице в Инстаграм 32-летняя артистка опубликовала пикантное видео. В ролике Алена танцует под зажигательный трек Леди Гаги и Арианы Гранде “Rain On Me“. Звезда двигалась в черном сарафане с макияжем и распущенными волосами под струей воды.

“Ну а что? Я тоже девочка, я тоже хочу хат 🔥 контент 😂⁣⁣ Итак, нам понадобится немного воды, iPhone 11 и съемка в режиме слоу мо. Никакого монтажа и дополнительного оборудования. ⁣⁣⁣Все! И у меня даже получилось! Почти 😂“, - подписала видео Шоптенко.

Ранее Алена Шоптенко показала редкое фото мужа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алена Шоптенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
kvinta36    12.08.2020, 17:25
Оценка:  0
kvinta36
Яке зваблення?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь