Ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал) презентовал новую песню .

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Осенью Новый канал покажет, какой строгий и справедливый Олег Кензов с парами-участниками реалити. В жизни же он тот еще романтик. Ведущий пишет и выпускает песни, причем большинство из них – об отношениях. Вот и снова Олег записал трек, где признается в светлых чувствах. Кто же пленил его сердце настолько, что он сочинил эту песню?

Мне хотелось без мишуры, брызг шампанского выразить чувства простыми пацанскими словами, – рассказывает Олег Кензов – Знаете, как обычный уличный парень признается девушке в симпатии: «Отвечаю, я люблю тебя, малая. Отвечаю – слово пацана». Кому я посвятил трек? Самой любви и воспоминаниям о шальной юности. Песню с моим музыкальным продюсером мы написали достаточно быстро. Когда услышали результат, сказали: «Это вау!» А вот клип пока снять не можем, понимаем, что это большой бюджет, поэтому ищем спонсоров. В этот раз хотим, чтобы съемки были масштабными.

«Люблю тебя, малая»: кому Олег Кензов признался в чувствах? Пресс-служба

К масштабным съемкам Олегу не привыкать. Почти пять месяцев вместе с командой «Кохання на виживання» ведущий провел в Перу, где они создавали реалити в очень сложных климатических условиях, практически без выходных и отдыха. Все ради того, чтобы впечатлить зрителей этой осенью на Новом канале.

Ранее мы писали, что Олег Кензов посвятил песню маме.