Обнаженная Кайли Дженнер позировала для украинского фотографа

По случаю своего 23-летия Кайли Дженнер снялась в пикантной фотосессии украинки Саши Самсоновой.

Американская модель, бизнесвумен, светская львица и звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ Кайли Дженнер устроила пикантную фотосессию по случаю своего дня рождения. В понедельник, 10 августа, знаменитости исполнилось 23 года.

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Так, на своей странице в Инстаграм именинница запостила подборку свежих кадров, которые сделала лос-анджелесский фешн-фотограф украинского происхождения Саша Самсонова. На первых фото Дженнер демонстрирует пышную грудь в платье со стразами в виде римской цифры XXIII.

На следующем кадре Кайли вместе с 2-летней Сторми задувает свечи на праздничном торте. Позже модель опубликовала соблазнительное портретное фото, где видно только половину ее лица. А на последнем кадре Дженнер позировала топлес в шляпе с вуалью.

Напомним, ранее сексапильная Кайли Дженнер засветила ягодицы и грудь в пикантном наряде.

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