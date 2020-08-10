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Обнаженная Кайли Дженнер позировала для украинского фотографа

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По случаю своего 23-летия Кайли Дженнер снялась в пикантной фотосессии украинки Саши Самсоновой.
Обнаженная Кайли Дженнер позировала для украинского фотографа
Обнаженная Кайли Дженнер позировала для украинского фотографа
instagram.com/kyliejenner

Американская модель, бизнесвумен, светская львица и звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ Кайли Дженнер устроила пикантную фотосессию по случаю своего дня рождения. В понедельник, 10 августа, знаменитости исполнилось 23 года.

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Так, на своей странице в Инстаграм именинница запостила подборку свежих кадров, которые сделала лос-анджелесский фешн-фотограф украинского происхождения Саша Самсонова. На первых фото Дженнер демонстрирует пышную грудь в платье со стразами в виде римской цифры XXIII.

На следующем кадре Кайли вместе с 2-летней Сторми задувает свечи на праздничном торте. Позже модель опубликовала соблазнительное портретное фото, где видно только половину ее лица. А на последнем кадре Дженнер позировала топлес в шляпе с вуалью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the best gift of all 🖤

Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIII 🖤

Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Напомним, ранее сексапильная Кайли Дженнер засветила ягодицы и грудь в пикантном наряде.

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Теги: Кайли Дженнер, Саша Самсонова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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