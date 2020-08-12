"Настоящие акробаты": Дорофеева и Дантес порезвились на лужайке

Надя Дорофеева запостила забавные кадры со своего двора.

Знаменитая украинская исполнительница Надя Дорофеева, которая 10 лет была участницей дуэта “Время и стекло“, продолжает удивлять поклонников новыми фотографиями.

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Так, недавно звезда показала, как загорает обнаженной на лужайке во дворе своего дома. А несколько часов назад Надя опубликовала кадры, где на той же лужайке уже позирует со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом.

В своем Инстаграм-аккаунте 30-летняя артистка разместила два ярких снимка. На первом фото супруги хвастаются акробатическим трюком. А на втором забавном снимке становится ясно, что трюк оказался неудачным.

“Акробаты на ваши мероприятия и праздники. @vladimirdantes 😎“, - с юмором подписала свежие кадры Дорофеева.

Дорофеева и Дантес Скриншот

Дорофеева и Дантес Скриншот

Напомним, ранее Дорофеева похвасталась роскошным букетом от Дантеса по случаю годовщины свадьбы.

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