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Семейное воссоединение: Экс-супруги Беллуччи и Кассель прогулялись с дочерьми

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Впервые за долгое время бывшие супругов Монику Белуччи и Венсана Касселя заметили вместе.
Семейное воссоединение: Экс-супруги Беллуччи и Кассель прогулялись с дочерьми
Семейное воссоединение: Экс-супруги Беллуччи и Кассель прогулялись с дочерьми
Getty Images

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи и французский актер Венсан Кассель, которые развелись в августе 2013 года, впервые за долгое время появились на публики вместе.

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Папарацци засняли экс-супругов в Италии, недалеко от озера Комо, с их дочерьми - 15-летней Девой и 10-летней Леоной. Бывшие влюбленные воссоединились ради съемок Девы в рекламной фотосессии для бренда Dolce & Gabbana.

Экс-супруги Беллуччи и Кассель прогулялись с дочерьми
Экс-супруги Беллуччи и Кассель прогулялись с дочерьми
Скриншот

Закулисные кадры со съемок Девы Кассель появились на фанатской странице юной модели в Инстаграм.

Напомним, ранее в Сети показали фото Моники Белуччи без ретуши.

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Теги: Моника Беллуччи, Венсан Кассель, Дева Кассель
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Источник: Ivоna bigmir)net

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