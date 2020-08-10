Впервые за долгое время бывшие супругов Монику Белуччи и Венсана Касселя заметили вместе.

Семейное воссоединение: Экс-супруги Беллуччи и Кассель прогулялись с дочерьми Getty Images

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи и французский актер Венсан Кассель, которые развелись в августе 2013 года, впервые за долгое время появились на публики вместе.

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Папарацци засняли экс-супругов в Италии, недалеко от озера Комо, с их дочерьми - 15-летней Девой и 10-летней Леоной. Бывшие влюбленные воссоединились ради съемок Девы в рекламной фотосессии для бренда Dolce & Gabbana.

Экс-супруги Беллуччи и Кассель прогулялись с дочерьми Скриншот

Закулисные кадры со съемок Девы Кассель появились на фанатской странице юной модели в Инстаграм.

Напомним, ранее в Сети показали фото Моники Белуччи без ретуши.

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