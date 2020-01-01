Участница "Від пацанки до панянки" изменилась до неузнаваемости

Героиня четвертого сезона реалити Нового канала потратила несколько тысяч евро на две пластические операции.

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31-летняя Анастасия надолго в проекте «Від пацанки до панянки» не задержалась, зато успела запомниться своей яркой и эпатажной внешностью. На момент съемок четвертого сезона у девушки уже были увеличены скулы и губы. Но на этом Настя не остановилась. Она так накачала филлерами скулы, что некоторые из пользователей в Instagram назвали это неестественным и даже отвратительным. Но на такие слова «пацанка» не обижается – то, как она выглядит сегодня, нравится ей гораздо больше.



Участница «Від пацанки до панянки» с большими скулами изменилась до неузнаваемости Пресс-служба

Недавно Анастасия осуществила еще две свои мечты – она отрезала ненавистный второй подбородок и увеличила грудь.

Мой суперврач учел все пожелания, – поделилась участница «Від пацанки до панянки» – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал. – Он поставил мне максимально большие импланты в грудь и сделал идеальную липосакцию. На все я потратила 3900 евро. Делала в Турции, там это значительно дешевле, чем в Украине.

Девушка рассказывает, что после операции почти не чувствует дискомфорта из-за подбородка, а вот грудь иногда побаливает.



Участница «Від пацанки до панянки» с большими скулами изменилась до неузнаваемости Пресс-служба

Изменять свою внешность Анастасия начала несколько лет назад из-за комплексов. И сейчас чувствует себя намного увереннее.

Напоминаем, Новый канал продолжает поиск участников для нового, пятого сезона «Від пацанки до панянки». Заявку на кастинг можно заполнить по ссылке.

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