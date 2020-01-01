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За что хейтят комиков: у звезды Improv Live Show появилась страница антифанаЭксклюзив

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Костя Трембовецкий рассказал, как относится к критике .
За что хейтят комиков: у звезды Improv Live Show появилась страница антифана
За что хейтят комиков: у звезды Improv Live Show появилась страница антифана
Пресс-служба

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Все актеры мечтают о народном обожании. Но, как говорят, от любви до ненависти – один шаг. Фанаты вмиг могут стать разъяренной толпой и обрушить свой гнев на предмет обожания. Звезды систематически сталкиваются с хейтом, и уже привыкли к нему. Но не у всех есть страницы антифана в Instagram. Участник Improv Live Show Костя Трембовецкий поделился, что на него такую завели. Как он к ней относится?

 Высказывание осуждения – это такая же критика, как и похвала, – рассуждает Костя. – Поэтому к хейтерству отношусь именно как к критике, обычно в несколько атрофированной форме. И если ты честен с самим собой и сам себя устраиваешь, то никакие хейтеры тебя вообще не побеспокоят.

За что хейтят комиков: у звезды Improv Live Show появилась страница антифана
За что хейтят комиков: у звезды Improv Live Show появилась страница антифана
Пресс-служба

На странице размещены смешные фотографии и видео Кости. Кстати, после обнаружения комиком аккаунта автор его удалил, а потом восстановил. И если сначала он критиковал всю деятельность актера, пытаясь доказать, что Трембовецкий высокомерный парень, то теперь уверяет: все делается ради юмора, его цель – посмеяться над любимым актером. С чувством юмора у Кости как раз все хорошо. Поэтому и не обижается и даже подписался на эту страницу. Убедиться в остроумии Кости можно в Improv Live Show на сайте Нового канала.

Ранее мы писали, что участница “Від пацанки до панянки“ изменилась до неузнаваемости. 

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Теги: Improv Live Show
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