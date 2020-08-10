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Потап показал, как появился знаменитый танец под "Chica Bamboni" - забавное видео

Комментариев: 1
Рэпер Потап поделился роликами талантливых тик-токеров, где они танцуют под нашумевший хит Chica Bamboni.
Потап показал, как появился знаменитый танец под "Chica Bamboni" - забавное видео
Потап показал, как появился знаменитый танец под "Chica Bamboni" - забавное видео
Скриншот из видео

Новый хит популярной группы MOZGI продолжает покорять соцсети. Пользователи Tik-Tok не устают делиться своими танцевальными умениями под трек Chica Bamboni. А на днях продюсер и лидер музыкального коллектива, рэпер Потап решил снять шуточное видео, в котором показал, как появились знаменитые движения флешмоба #chicabamboni. 

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Так, на своей странице в Инстаграм 39-летний артист опубликовал ролик, где он проводит кастинг среди тик-токеров. Первым участникам Потап сказал, что они демонстрируют то, что уже было. А вот третий конкурсант приятно удивил продюсера оригинальными движениями, которые стали основой для челенджа #chicabamboni. 

“Вот эта тема! Красава!“, - воскликнул Потап.

Кроме того, рэпер добавил новую подборку видео талантливых тик-токеров, среди которых была дочь украинского музыканта Сергея Бабкина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#chicabamboni #mozgi CHICA EVERYTHING 🚀🚀🚀😉🌎🌎

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Ранее Настя Каменских соблазнительно станцевала в бикини под трек “Chica Bamboni“.

 

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Теги: Chica Bamboni, Потап
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  11.08.2020, 15:00
Оценка:  0
русский
Просто Потапика отпитарасили несколько парней в полненький пуканчик, а он, сладко попердывая, выкрикивал, как петушок-Чика бомбони, в очко засадили.
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