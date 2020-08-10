Рэпер Потап поделился роликами талантливых тик-токеров, где они танцуют под нашумевший хит Chica Bamboni.

Потап показал, как появился знаменитый танец под "Chica Bamboni" - забавное видео Скриншот из видео

Новый хит популярной группы MOZGI продолжает покорять соцсети. Пользователи Tik-Tok не устают делиться своими танцевальными умениями под трек Chica Bamboni. А на днях продюсер и лидер музыкального коллектива, рэпер Потап решил снять шуточное видео, в котором показал, как появились знаменитые движения флешмоба #chicabamboni.

Читай также: “Мой Лёшка...“: Настя Каменских рассказала, почему без ума от Потапа

Так, на своей странице в Инстаграм 39-летний артист опубликовал ролик, где он проводит кастинг среди тик-токеров. Первым участникам Потап сказал, что они демонстрируют то, что уже было. А вот третий конкурсант приятно удивил продюсера оригинальными движениями, которые стали основой для челенджа #chicabamboni.

“Вот эта тема! Красава!“, - воскликнул Потап.

Кроме того, рэпер добавил новую подборку видео талантливых тик-токеров, среди которых была дочь украинского музыканта Сергея Бабкина.

Ранее Настя Каменских соблазнительно станцевала в бикини под трек “Chica Bamboni“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.