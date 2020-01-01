Анна Кошмал поделилась редкой фотографией с 2-летним сыном

Звезда "Сватов" Анна Кошмал запостила семейный кадр.

Популярная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов “Сваты“, “Сашка“, “Хороший парень“, “Село на миллион“ и “Слуга народа“ Анна Кошмал показала редкий семейный кадр.

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25-летняя артистка решила поделится с подписчиками совместным снимком с подросшим сыном Михаилом, которому 28 июня исполнилось два года. Так, на своей странице в Инстаграм Анна разместила забавный кадр, где она вместе с Мишей запечатлена во время вечерней прогулки. Звездная мама и сын присели на корточки. Их лица засвечивают красные и зеленые огоньки.

“Мотыльки. Мой“, - лаконично подписала Кошмал, которая сейчас снимается во втором сезоне сериала “Папик“.

Анна Кошмал показала фото с 2-летним сыном Михаилом Скриншот

Напомним, ранее Анна Кошмал показала редкий снимок со своей свадьбы.

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