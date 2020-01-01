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Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж-чиновник

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Узнайте, какая зарплата в мужа ведущей Маши Ефросининой, Тимура Хромаева.
Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж-чиновник
Маша Ефросинина рассекретила, сколько зарабатывает ее муж-чиновник
instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская ведущая, актриса, блогер и общественный деятель Маша Ефросинина впервые высказалась о заработке ее мужа Тимура Хромаева, который уже 5 лет занимает должность главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Так, во время нового выпуска своей ютуб-программы “Экзамен с Машей Ефросининой“ с Григорием Решетником, ведущая развеяла мифы об огромных доходах чиновников. Маша призналась, что, когда супруг ушел из банковской сферы, ей самой пришлось зарабатывать и “хвататься“ за любое предложение.

“Мой муж стал чиновником в 2015 году. Знаешь, какая у него зарплата? 18 или 20 тысяч гривен. С тех пор мне пришлось зарабатывать самой. Хвататься за все предложения“, - рассекретила Ефросинина.

“Тимур сказал, что ближайшие 5-6 лет, пока он будет занимать этот пост, не сможет обеспечивать семью так, как раньше. У нас состоялся серьезный длительный разговор, один из самых сложных в нашей жизни. И я приняла решение мужа. Я пошла на это, потому что поняла, что моему мужчине нужна реализация. В итоге он добился своего. И это большая победа. Он успешен, его законы принимаются. Но нам это стоило шести лет материально моей пахоты и женской отдачи“, - добавила артистка.

Ранее стройная Ефросинина прогулялась по городу в пляжном наряде.

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Теги: Маша Ефросинина, Тимур Хромаев
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Источник: Ivоna bigmir)net

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