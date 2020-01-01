Полностью обнаженная: Надя Дорофеева взорвала Сеть "голыми" кадрами

Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева запостила откровенные фото.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая 10 лет была участницей дуэта “Время и стекло“, поразила фанов новой пикантной публикацией. Исполнительница показала, как загорает обнаженной.

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В своем Инстаграм-аккаунте 30-летняя артистка опубликовала несколько фото, на которых позирует совершенно голой. В свежих снимках Дорофеева лежит на животе на зеленой трава во дворе своего дома. Ягодицы Надя решила прикрыть джинсовыми шортами.

“Ой, а чего такая бледная, тебе бы подзагореть“, - с юмором подписала кадры певица.

Надя Дорофеева взорвала Сеть голыми кадрами Скриншот

Надя Дорофеева взорвала Сеть голыми кадрами Скриншот

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