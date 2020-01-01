Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полностью обнаженная: Надя Дорофеева взорвала Сеть "голыми" кадрами

Комментариев: 0
Участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева запостила откровенные фото.
Полностью обнаженная: Надя Дорофеева взорвала Сеть "голыми" кадрами
Полностью обнаженная: Надя Дорофеева взорвала Сеть "голыми" кадрами
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая 10 лет была участницей дуэта “Время и стекло“, поразила фанов новой пикантной публикацией. Исполнительница показала, как загорает обнаженной.

Читай также: В окружении полицейских: Как дуэт “Время и Стекло“ выступил в центре Киева

В своем Инстаграм-аккаунте 30-летняя артистка опубликовала несколько фото, на которых позирует совершенно голой. В свежих снимках Дорофеева лежит на животе на зеленой трава во дворе своего дома. Ягодицы Надя решила прикрыть джинсовыми шортами.

“Ой, а чего такая бледная, тебе бы подзагореть“, - с юмором подписала кадры певица.

Надя Дорофеева взорвала Сеть голыми кадрами
Надя Дорофеева взорвала Сеть голыми кадрами
Скриншот

Надя Дорофеева взорвала Сеть голыми кадрами
Надя Дорофеева взорвала Сеть голыми кадрами
Скриншот

Ранее мы писали, что Каменских не удержала грудь в летнем наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Надя Дорофеева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь