"Ты безусловно лучшая": MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения

Дмитрий Монатик написал романтический стих по случаю дня рождения жены Ирины.

Один из самых популярных украинских исполнителей Дмитрий Монатик (MONATIK) очаровал поклонников новой публикацией по случаю дня рождения своей супруги и менеджера Ирины Монатик.

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Так, на своей странице в Инстаграм артист поделился снимком именинницы, где она позирует в черном пиджаке, короткой юбке цвета хаки и в солнцезащитных очках на фоне яркой стены в Лос-Анджелесе. Фото Дмитрий сопроводил трогательным стихом о возлюбленной.

Ты безусловно лучшая...

самое лучшее из всего,

что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал, о чем мечтал, куда спешил...

в тебе нашёл!

Я пожелаю и родному,

и врагу не пожалею пожелать,

хоть раз почувствовать все то,

что я с тобою ощущаю.

Родной с такими чувствами счастливей станет и ещё родней.

А враг... забудет зачем враждовал,

ведь даже он, кому угодно,

но себе то врать не станет!

Я всем желаю ощутить такое чувство,

Ну а тебя... я никогда,

за каждый миг,

за именно вот эти мысли,

даже этот стих...

благодарить не перестану.

Ты безусловно лучшая.

Самое лучшее из того,

Что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал...

В Тебе нашёл.

С любовью больше вселенной.

С днём рождения моя любимая @irinamonatik ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

П.С. Ты меняешь прошлое, будущее и целый мир... наполняя красотой...

Напомним, ранее в Сети показали, как MONATIK и его жена выглядели 7 лет назад.

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