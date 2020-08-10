"Ты безусловно лучшая": MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения
Один из самых популярных украинских исполнителей Дмитрий Монатик (MONATIK) очаровал поклонников новой публикацией по случаю дня рождения своей супруги и менеджера Ирины Монатик.
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Так, на своей странице в Инстаграм артист поделился снимком именинницы, где она позирует в черном пиджаке, короткой юбке цвета хаки и в солнцезащитных очках на фоне яркой стены в Лос-Анджелесе. Фото Дмитрий сопроводил трогательным стихом о возлюбленной.
Ты безусловно лучшая...
самое лучшее из всего,
что за всю жизнь со мной произошло.
Все что искал, о чем мечтал, куда спешил...
в тебе нашёл!
Я пожелаю и родному,
и врагу не пожалею пожелать,
хоть раз почувствовать все то,
что я с тобою ощущаю.
Родной с такими чувствами счастливей станет и ещё родней.
А враг... забудет зачем враждовал,
ведь даже он, кому угодно,
но себе то врать не станет!
Я всем желаю ощутить такое чувство,
Ну а тебя... я никогда,
за каждый миг,
за именно вот эти мысли,
даже этот стих...
благодарить не перестану.
Ты безусловно лучшая.
Самое лучшее из того,
Что за всю жизнь со мной произошло.
Все что искал...
В Тебе нашёл.
С любовью больше вселенной.
С днём рождения моя любимая @irinamonatik ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
П.С. Ты меняешь прошлое, будущее и целый мир... наполняя красотой...
Ты безусловно лучшая... самое лучшее из всего, что за всю жизнь со мной произошло. Все что искал, о чем мечтал, куда спешил... в тебе нашёл! Я пожелаю и родному, и врагу не пожалею пожелать, хоть раз почувствовать все то, что я с тобою ощущаю. Родной с такими чувствами счастливей станет и ещё родней. А враг... забудет зачем враждовал, ведь даже он, кому угодно, но себе то врать не станет! Я всем желаю ощутить такое чувство, Ну а тебя... я никогда, за каждый миг, за именно вот эти мысли, даже этот стих... благодарить не перестану. Ты безусловно лучшая. Самое лучшее из того, Что за всю жизнь со мной произошло. Все что искал... В Тебе нашёл. С любовью больше вселенной. С днём рождения моя любимая @irinamonatik ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ П.С. Ты меняешь прошлое, будущее и целый мир... наполняя красотой...
Напомним, ранее в Сети показали, как MONATIK и его жена выглядели 7 лет назад.
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