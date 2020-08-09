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"Не обошлось без полиции": Тодоренко сообщила о неприятностях во время фотосета в поле

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На ведущую Регину Тодоренко хотели написать заявления из-за нового фотосессии.
"Не обошлось без полиции": Тодоренко сообщила о неприятностях во время фотосета в поле
"Не обошлось без полиции": Тодоренко сообщила о неприятностях во время фотосета в поле
instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая, певица и экс-звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко похвасталась несколькими кадрами с эффектной фотосессии в поле.

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Свежими снимками 30-летняя артистка поделилась на своей странице в Инстаграм. На фото Регина запечатлена в белом платье с цветочным принтом, которое дополнила макияжем и укладкой. Телезвезда позировала на фоне голубого неба и золотистых колосков.

В описании к снимках Тодоренко заинтриговала фанов сообщением о неприятностях на съемках. Ведущая призналась, что фотосессия не обошлась без полиции. На нее и съемочную группу хлтели написать заявление. Подробностей Регина пока не раскрывает.

“Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией, которая у меня была!! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать 🙈. Хорошо, что все закончилось ХОРОШО! А Съемкой я постараюсь всех удивить)“, - поделилась Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией , которая у меня была!! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать 🙈. Хорошо, что все закончилось ХОРОШО! А Съемкой я постараюсь всех удивить) Producer - @nineska47 Style - @sima_simmi Mua&hair - @yanabuzychkina Organisation - @reutelena ❤️❤️❤️ Спасибо вам , мои милые феи 🧚‍♀️, мастера своего дела! Платье - @maya.om #регинатодоренко

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко сдала тест на COVID-19 и рассказала о результате.

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Теги: Регина Тодоренко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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pусский  (аноним)  10.08.2020, 17:16
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