"Не обошлось без полиции": Тодоренко сообщила о неприятностях во время фотосета в поле
Известная телеведущая, певица и экс-звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко похвасталась несколькими кадрами с эффектной фотосессии в поле.
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Свежими снимками 30-летняя артистка поделилась на своей странице в Инстаграм. На фото Регина запечатлена в белом платье с цветочным принтом, которое дополнила макияжем и укладкой. Телезвезда позировала на фоне голубого неба и золотистых колосков.
В описании к снимках Тодоренко заинтриговала фанов сообщением о неприятностях на съемках. Ведущая призналась, что фотосессия не обошлась без полиции. На нее и съемочную группу хлтели написать заявление. Подробностей Регина пока не раскрывает.
“Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией, которая у меня была!! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать 🙈. Хорошо, что все закончилось ХОРОШО! А Съемкой я постараюсь всех удивить)“, - поделилась Тодоренко.
Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией , которая у меня была!! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать 🙈. Хорошо, что все закончилось ХОРОШО! А Съемкой я постараюсь всех удивить) Producer - @nineska47 Style - @sima_simmi Mua&hair - @yanabuzychkina Organisation - @reutelena ❤️❤️❤️ Спасибо вам , мои милые феи 🧚♀️, мастера своего дела! Платье - @maya.om #регинатодоренко
Напомним, ранее Регина Тодоренко сдала тест на COVID-19 и рассказала о результате.
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