На ведущую Регину Тодоренко хотели написать заявления из-за нового фотосессии.

"Не обошлось без полиции": Тодоренко сообщила о неприятностях во время фотосета в поле instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая, певица и экс-звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко похвасталась несколькими кадрами с эффектной фотосессии в поле.

Читай также: “Что с фигурой?“: Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети

Свежими снимками 30-летняя артистка поделилась на своей странице в Инстаграм. На фото Регина запечатлена в белом платье с цветочным принтом, которое дополнила макияжем и укладкой. Телезвезда позировала на фоне голубого неба и золотистых колосков.

В описании к снимках Тодоренко заинтриговала фанов сообщением о неприятностях на съемках. Ведущая призналась, что фотосессия не обошлась без полиции. На нее и съемочную группу хлтели написать заявление. Подробностей Регина пока не раскрывает.

“Хочу поделиться с вами хорошим настроением и самой душевной, атмосферной фотосессией, которая у меня была!! Забавно, что не обошлось без полиции и заявления, которое на нас очень хотели написать 🙈. Хорошо, что все закончилось ХОРОШО! А Съемкой я постараюсь всех удивить)“, - поделилась Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко сдала тест на COVID-19 и рассказала о результате.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​