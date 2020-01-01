Michelle Andrade поделилась секретом стройности

Певица рассказала, как поддерживает отличную физическую форму.

Популярная украинская певица Michelle Andrade на съемках грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет в День Независимости, 24 августа, в 20:00, рассказала, какие новые увлечения появились в ее жизни во время карантина и что помогает ей постоянно быть в хорошей физической форме.

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За кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина» популярная певица Michelle Andrade рассказала, как проводила время на карантине. Оказалось, девушка скучала за коллективными танцевальными тренировками, но нашла отдушину в новом хобби – кулинарии.

«Я и до этого любила готовить, но карантин дал для этого больше времени. Смогла уделить внимание себе – медитировала, занималась йогой. Оборудовала домашнюю студию, и сама ставила себе хореографию. Начала лучше разбираться в фильмах и в режиссуре. В общем, карантин прошел не зря», – поделилась Michelle Andrade на съемочной площадке канала «Украина».

Michelle Andrade Пресс-служба

Кроме того, певица признается – время, проведенное на кухне, подарило ей настоящее наслаждение. Но на фигуру звезды это никак не повлияло, ведь она любит простую и полезную пищу. В основном отдает предпочтение обычной гречке с салатом или запеченной рыбе с овощным салатом, а другие любимые блюда научилась готовить без вредных ингредиентов.

«Я очень люблю запеканки. Недавно научилась готовить их полезный вариант – без сахара и муки – просто банан, творог, немного орехов по вкусу, и как секретный ингредиент – немного корицы, – рассказала Michelle Andrade, которая для съемок концерта «З Днем народження, Україно!» устроила шоу на Почтовой площади в Киеве. – Еще я научилась делать лазанью – это действительно то, что я обожаю!»

Michelle Andrade Пресс-служба

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Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, DZIDZIO, групп «Время и Стекло», MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу канала «Украина» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним, ранее Michelle Andrade показала, какой была в детстве.

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