Эффектное мини: Вера Брежнева показала соблазнительную фигуру

Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева появилась на публике в откровенном наряде.

Популярная певица Вера Брежнева – обладательница идеальной фигуры. На съемках праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00, артистка появилась в откровенном наряде, который обнажал ее сексуальные формы.

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Для съемок Вера выбрала необычное «голое» платье на бретелях, которое состоит из телесной основы и разнообразных цепочек и стразов. Пикантности наряду придает глубокий вырез, который открывает декольте артистки. В добавление к платью – босоножки на шпильках цвета металлик и лаконичная цепочка на шее. Стоит отметить, что в таком наряде Вера выглядит очень сексуально и ярко.

Вера Брежнева показала соблазнительную фигуру в мини Пресс-служба

Певица отметила, что этот образ был создан специально для нее дизайнером Иваном Фроловым. В нем она впервые появилась в клипе на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА».

«Это платье весит 5 килограмм. Но оно сконструирован так, что я вообще не чувствую его на себе. Только когда снимаю, ощущаю его вес в руках. Все наряды для видео «ВЕЧЕРиНОЧКА», в том числе этот, создал для меня специально Иван Фролов. Частично совместно со мной, а идея принадлежит режиссеру и стилисту клипа. Признаюсь, когда увидела эти образы на картинках, они были для меня необычны, но потом поняла, что хочу перевоплощаться, хочу быть другой, новой. И это получилось», – рассказала Вера Брежнева на съемочной площадке канала «Украина».

Вера Брежнева показала соблазнительную фигуру в мини Пресс-служба

Напомним, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00, в День Независимости, Вера Брежнева и MONATIK исполнят свой совместный хит «ВЕЧЕРиНОЧКА». Артисты устроят зажигательные танцы в одном из пляжных комплексов на Днепре.

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Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, групп «Время и и Стекло», MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева и MONATIK сбежали на катере с вечеринки в Киеве.

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