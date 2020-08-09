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"Рай не в шалаше": Притула показала, как женой и дочкой отдыхает на природе

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Ведущий Сергей Притула показал, как с семьей провел виходные.
"Рай не в шалаше": Притула показала, как женой и дочкой отдыхает на природе
"Рай не в шалаше": Притула показала, как женой и дочкой отдыхает на природе
instagram.com/siriy_ua

Один из самых известных украинских ведущих, звезда Нового канала и лидер “Варьяты-шоу“ Сергей Притула продолжает делиться с подписчиками яркими семейными кадрами.

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На этот раз 39-летний артист показал, как вместе с женой Екатериной и 3-летней дочерью Соломией провел выходные. Притула вывез семейство на природу. Судя по свежим снимках Сергея в Инстаграм, он с супругой устроил пикник возле реки и посиделки в палатке.

“Рай, він не в шалаші, він у наметі;)))! Але виключно за умови, що з тими, кого любиш!“, - подписал подборку пейзажных фото ведущий и дополнил их забавным селфи с родными.

Ранее сообщалось, что Педан показал архивные фото 8-летней давности с Фреймут и Притулой.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: Ivоna bigmir)net

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