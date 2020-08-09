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Очень стильно: Катя Осадчая восхитила эффектным пляжным образом

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Ведущая Катя Осадчая опубликовала новую подборку кадров с отдыха в Турции.
Очень стильно: Катя Осадчая восхитила эффектным пляжным образом
Очень стильно: Катя Осадчая восхитила эффектным пляжным образом
instagram.com/kosadcha

Известная украинская ведущая, бывшая модель и звезда проекта “Светская жизнь“ Катя Осадчая продолжает делиться с подписчиками фотографиями с отпуска в Турции.

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Так, на этот раз знаменитость показала, в каком ярком наряде отправилась на пляж. На своей странице в Инстаграм Катя опубликовала серию снимков, где она предстала в стильном сарафане цвета фуксии на тонких бретелях от бренда DRESSTOIMPRESS. К платью Осадчая подобрала шляпу, солнцезащитные очки  и соломенную сумку.

Отметим, что на нескольких кадрам ведущая появилась вместе с 3-летним сыном Иваном. Звездная мама держала малыша за руку. Судя по указанной геолокации, Катя и маленький Иван отдыают в 5-звездночном курортном отеле “Rixos Premium Tekirova“.

“Яскрава неділя 💕“, - лаконично подписала подборку фото Осадчая.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала фото с сыном от бывшего мужа-политика.

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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