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"Эта встреча изменила мою жизнь": Влад Яма поздравил жену с годовщиной знакомства

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Судья "Танців з зірками" Влад Яма поделился трогательным кадром с женой Лилией.
"Эта встреча изменила мою жизнь": Влад Яма поздравил жену с годовщиной знакомства
"Эта встреча изменила мою жизнь": Влад Яма поздравил жену с годовщиной знакомства
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками“ Влад Яма сообщил поклонникам о семейном празднике. Танцор и его жена Лилия отмечают очередную годовщину знакомства.

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На своей странице в Инстаграм Влад рассказал, что впервые встретил возлюбленную 13 лет назад, 9 августа 2007 года. Яма признался, что эта встреча изменила его жизнь. Артист трогательно поздравил Лилию с важной датой и опубликовал романтическое черно-белое фото.

“Эта встреча изменила мою жизнь. Ровно 13 лет назад в этот день мы познакомились и вместе стали огромной силой. Спасибо Тебе за Любовь, доверие и мудрость. Ты не перестаёшь удивлять меня. Каждый день тону в Твоих глазах. Лучшая в мире Жена и Мама. @liliya_yama ❤️ Люблю!..“, - написал Влад.

Влад Яма поздравил жену Лилию с годовщиной знакомства
Влад Яма поздравил жену Лилию с годовщиной знакомства
Скриншот

Ранее Лилия Яма забавно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав постельное фото.

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Теги: Влад Яма, Лилия Яма
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Источник: Ivоna bigmir)net

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