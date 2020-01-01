Певица Настя Каменских назвала главные черты характера своего мужа Потапа.

"Мой Лёшка...": Настя Каменских рассказала, почему без ума от Потапа instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница Настя Каменских растрогала подписчиков новой романтической фотографией с мужем, рэпером, продюсером и с недавних пор Народным артистом Украины - Потапом.

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Так, на странице 33-летней артистки появился свежий снимок, где Потап держит Настю за руку и нежно целует в щеку. В кадре влюбленные появились в нарядах светлых оттенков. Каменских предстала в кремовом платье, белом топе, рубашке и кроссовках. Свой look она дополнила коричневой сумкой. А ее супруг был одет в белую футболку, белые шорты и черные кроссовки.

В описании к трогательной фотографии Настя рассказала, какими чертами характера обладает ее возлюбленный.

“Мой Лёшка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) - гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной“, - поделилась певица.

Настя Каменских назвала любимые черты характера мужа Потапа Скриншот

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала горячие фото в купальнике.

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