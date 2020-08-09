Известная украинская певица голой свалилась на лужайку - фото

Надя Дорофеева поразила поклонников откровенным снимком .

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Популярная певица, участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поразила поклонников новым снимком.

В Инстаграм артистка выставила фото, на котором позирует совершенно голой. В кадре Надя лежит животом на зеленом газоне около своего дома. Ягодицы звезды прикрыты джинсовыми шортиками, которые просто лежат сверху.

Это я так сильно люблю лето, - подписала снимок звезда.

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Фолловеры пришли в восторг от фото и написали шуточные комментарии:

Я после 5 бутылки шейка )

удачно прикрылась🤣Напилась и спит 😂

Та по-любому в трусах🤫😏

лежим кайфуем😂

ОНо видно👌😂❤️,к солнышку поближе 😂, - написали в Сети.

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