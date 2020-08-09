Известная украинская певица голой свалилась на лужайку - фото
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Популярная певица, участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поразила поклонников новым снимком.
В Инстаграм артистка выставила фото, на котором позирует совершенно голой. В кадре Надя лежит животом на зеленом газоне около своего дома. Ягодицы звезды прикрыты джинсовыми шортиками, которые просто лежат сверху.
Это я так сильно люблю лето, - подписала снимок звезда.
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Фолловеры пришли в восторг от фото и написали шуточные комментарии:
- Я после 5 бутылки шейка )
- удачно прикрылась🤣Напилась и спит 😂
- Та по-любому в трусах🤫😏
- лежим кайфуем😂
- ОНо видно👌😂❤️,к солнышку поближе 😂, - написали в Сети.
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