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Известная украинская певица голой свалилась на лужайку - фото

Комментариев: 1
Надя Дорофеева поразила поклонников откровенным снимком .

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Популярная певица, участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева поразила поклонников новым снимком.

В Инстаграм артистка выставила фото, на котором позирует совершенно голой. В кадре Надя лежит животом на зеленом газоне около своего дома. Ягодицы звезды прикрыты джинсовыми шортиками, которые просто лежат сверху.

Это я так сильно люблю лето, - подписала снимок звезда.

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Фолловеры пришли в восторг от фото и написали шуточные комментарии:

  • Я после 5 бутылки шейка )
  • удачно прикрылась🤣Напилась и спит 😂
  • Та по-любому в трусах🤫😏
  • лежим кайфуем😂
  • ОНо видно👌😂❤️,к солнышку поближе 😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских не удержала грудь в летнем наряде. 

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Теги: Надя Дорофеева, голые фото
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.08.2020, 16:54
Оценка:  0
гость
А жопу тряпкой зачем прикрыла, обосралась спьяну?
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