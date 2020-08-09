Бадоева показала подросшую дочь и разоткровенничалась о юности
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Популярная телеведущая Жанна Бадоева, которая более всего известна по тревел-шоу “Орел и решка“, показала подросшую дочку от клипмейкера Алана Бадоева. В Инстаграм знаменитость добавила снимок с 15-летней Лолитой, сделанный в итальянской Падуе.
Жанна с Лолитой одеты а черные майки, прически мамы с дочерью также похожи.
В описании Жанна отметила, что дочь сейчас пребывает в самом необычном возрасте, полном противоречий. К слову, Бадоева вспомнила себя в 15.
Люблю своего подростка.... 15 лет, такой милый возраст)))) я помню себя в этом возрасте: взрослая, маленькая, красивая, страшненькая, уверенная, всего боящейся.... одни противоречия)))) а вы помните свои 15?) @lola_mikk, - написала Жанна Бадоева.
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