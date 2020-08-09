Молодой жених Седоковой засветил интимные места на пикантном фото

Анна Седокова добавила снимок, на котором появилась в белье, а Яниса Тимму засняла с приспущенными шортами.

Седокова показала пикантное фото с любимым instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая на днях объявила, что собирается замуж за молодого бойфрента латвийского баскетболиста Яниса Тимму, добавила общее с ним фото.

В Инстаграм эпатажная артистка разместила кадр, на котором стоит рядом с возлюбленным в одном белье. Анна поставила одну ногу на бедро другой, соблазнительно оставив назад ягодицы и демонстрируя аппетитные формы.

Жених Седоковой засветился на фото в одних шортах, приспущенных до самого “пикантного места“. В кадре виден низ живота спортсмена. В подписи к снимку Седокова процитировала цитату из известного фильма.

Я сильная, я справлюсь.

— Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня.



Мистер и миссис Смит, - подписала снимок Седокова.

Седокова показала пикантное фото с любимым instagram.com/annasedokova

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Фолловеры обратили внимание на шорты возлюбленного Седоковой, а также отметили, что на фоне Тиммы Анна выглядит дюймовочкой:

Ух, мужик, сразу видно по шортам 🤣

Главное правильно расставить коленки-векторы😂

Клёвая фотка👌👌👌👌Прям никакой пошлятины 🤗😅

Красавцы❤️❤️❤️

Двое озабоченных

😏 Такая большая ,крупная баба ,а на фоне Яниса мелкая !😆

Надо ж так изогнуться 🐈😁🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала, как Тимма сделал ей предложение.

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