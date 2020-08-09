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Женский портал
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Молодой жених Седоковой засветил интимные места на пикантном фото

Комментариев: 13
Анна Седокова добавила снимок, на котором появилась в белье, а Яниса Тимму засняла с приспущенными шортами.

Седокова показала пикантное фото с любимым
Седокова показала пикантное фото с любимым
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая на днях объявила, что собирается замуж за молодого бойфрента латвийского баскетболиста Яниса Тимму, добавила общее с ним фото.

В Инстаграм эпатажная артистка разместила кадр, на котором стоит рядом с возлюбленным в одном белье. Анна поставила одну ногу на бедро другой, соблазнительно оставив назад ягодицы и демонстрируя аппетитные формы.

Жених Седоковой засветился на фото в одних шортах, приспущенных до самого “пикантного места“. В кадре виден низ живота спортсмена. В подписи к снимку Седокова процитировала цитату из известного фильма.

Я сильная, я справлюсь.
— Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня.

Мистер и миссис Смит, - подписала снимок Седокова.

Седокова показала пикантное фото с любимым
Седокова показала пикантное фото с любимым
instagram.com/annasedokova

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Фолловеры обратили внимание на шорты возлюбленного Седоковой, а также отметили, что на фоне Тиммы Анна выглядит дюймовочкой:

  • Ух, мужик, сразу видно по шортам 🤣
  • Главное правильно расставить коленки-векторы😂
  • Клёвая фотка👌👌👌👌Прям никакой пошлятины 🤗😅
  • Красавцы❤️❤️❤️
  • Двое озабоченных
  • 😏 Такая большая ,крупная баба ,а на фоне Яниса мелкая !😆
  • Надо ж так изогнуться 🐈😁🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала, как Тимма сделал ей предложение.

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Теги: Анна Седокова, Янис Тимма, пикантное фото звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (13)
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Наст. русский  (аноним)  10.08.2020, 21:20
Оценка:  0
Наст. русский
У меня встал! Укроклона выeбy в сраку!
гость  (аноним)  09.08.2020, 21:50
Оценка:  +1
гость
На фото, у Тимму наколки разные, это он или его двойник как у пнх?
АлександрУсик  (аноним)  09.08.2020, 19:43
Оценка:  0
АлександрУсик
Красавчик. Я бы дал ему в пуканчик.
Василий-Пупкин    09.08.2020, 19:23
Оценка:  +1
Василий-Пупкин
6лялина
русский  (аноним)  09.08.2020, 19:23
Оценка:  0
русский
Я бы отсосал в Питере у этого красавчика.
БЕЗУМЕЦ+    09.08.2020, 19:16
Оценка:  +12
БЕЗУМЕЦ+
Животное в кадре
гость  (аноним)  09.08.2020, 18:33
Оценка:  +1
гость
На фото с альфонсом. Русский , тебе бы так устроиться тоже
гость  (аноним)  09.08.2020, 18:31
Оценка:  +1
гость
Она во время карантина с матраца сшила купальник ))) на фото разница фигуры этой шлюхи заметна, забывает фотошопом обрабатывать.
pусский  (аноним)  09.08.2020, 16:59
Оценка:  +2
pусский
А зачем мозги в ебливой Анькиной сраньке?
гость  (аноним)  09.08.2020, 16:23
Оценка:  +2
гость
Там нет мозгов
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