Молодой жених Седоковой засветил интимные "подробности" на пикантном фото
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Певица Анна Седокова, которая на днях объявила, что собирается замуж за молодого бойфрента латвийского баскетболиста Яниса Тимму, добавила общее с ним фото.
В Инстаграм эпатажная артистка разместила кадр, на котором стоит рядом с возлюбленным в одном белье. Анна поставила одну ногу на бедро другой, соблазнительно оставив назад ягодицы и демонстрируя аппетитные формы.
Жених Седоковой засветился на фото в одних шортах, приспущенных до самого “пикантного места“. В кадре виден низ живота спортсмена. В подписи к снимку Седокова процитировала цитату из известного фильма.
Я сильная, я справлюсь.
— Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня.
Мистер и миссис Смит, - подписала снимок Седокова.
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Фолловеры обратили внимание на шорты возлюбленного Седоковой, а также отметили, что на фоне Тиммы Анна выглядит дюймовочкой:
- Ух, мужик, сразу видно по шортам 🤣
- Главное правильно расставить коленки-векторы😂
- Клёвая фотка👌👌👌👌Прям никакой пошлятины 🤗😅
- Красавцы❤️❤️❤️
- Двое озабоченных
- 😏 Такая большая ,крупная баба ,а на фоне Яниса мелкая !😆
- Надо ж так изогнуться 🐈😁🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Анна Седокова рассказала, как Тимма сделал ей предложение.
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