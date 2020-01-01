Украинская модель поразила пикантными снимками в белье
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Известная украинская модель, участница 10 сезона вокального шоу “Голос країни“ Екатерина Степура поразила публику горячим кадром в белье. В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором позирует в бордовом комплекте белья с кружевом.
Поверх бюстгальтера на девушке - платье рубашечного типа, которое она не то надевает, не то снимает. Наряд позволяет рассмотреть стройную пропорциональную фигуру модели.
Таким фото Катя напомнила в Сети о своем дне рождения.
С Днем Рождения мне! 🥳☄️
❤️ Мне сегодня 25 лет 🐆🔥, - написала знаменитость.
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Фолловеры похвалили образ Кати и поздравили ее с праздником:
- Как всегда ты идеальна.
- 😍❤️ Hotness. 🔥😍
- С днем рождения💕💫 Стало жарко от фоток🔥🔥
- happy birthday sexy girl🍑🍑🎊
- 😍С Днём Рождения 🎈🎈🎈- написали в Сети.
Ранее мы писали, что Марина Боржемская поразила прессом в бикини.
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