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Украинская модель поразила пикантными снимками в белье

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Екатерина Степура показала кадры фотосессии, на которой появилась в белье .

Екатерина Степура поразила откровенными снимками
Екатерина Степура поразила откровенными снимками
instagram.com/step.ura

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Известная украинская модель, участница 10 сезона вокального шоу “Голос країни“ Екатерина Степура поразила публику горячим кадром в белье. В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором позирует в бордовом комплекте белья с кружевом.

Поверх бюстгальтера на девушке - платье рубашечного типа, которое она не то надевает, не то снимает. Наряд позволяет рассмотреть стройную пропорциональную фигуру модели.

Таким фото Катя напомнила в Сети о своем дне рождения.

С Днем Рождения мне! 🥳☄️
❤️ Мне сегодня 25 лет 🐆🔥, - написала знаменитость.

Екатерина Степура поразила откровенными снимками
Екатерина Степура поразила откровенными снимками
instagram.com/step.ura

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Фолловеры похвалили образ Кати и поздравили ее с праздником:

  • Как всегда ты идеальна.
  • 😍❤️ Hotness. 🔥😍
  • С днем рождения💕💫 Стало жарко от фоток🔥🔥
  • happy birthday sexy girl🍑🍑🎊
  • 😍С Днём Рождения 🎈🎈🎈- написали в Сети.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская поразила прессом в бикини.

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Теги: Голоc країни, модель, фото в белье
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Источник: IVONA)bigmir.net
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