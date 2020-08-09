"Папа, я люблю тебя": Виктор Павлик растрогал видео с покойным сыном

Певец Виктор Павлик показал видео, где его сын Павел был еще маленьким, а также кадры из хосписа .

Сын Виктора Павлика умер от саркомы костей facebook.com/AnzhelikaRudnytska

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Певец Виктор Павлик растрогал Сеть кадрами с покойным сыном Павлом, который ушел из жизни в минувшую пятницу, 7 августа 2020. Парню был 21 год, он умер после 2-летней борьбы с саркомой костей.

В Инстаграм Виктор Павлик добавил видео, смонтированное из архивных кадров, на которых Павел еще маленький. Вторая часть - недавняя запись, сделанная в хосписе, где проходил лечение Паша перед смертью. И в том и в другом отрывке сын артиста говорит отцу о том, что любит его.

Просто без слов 😰, - подписал видео артист.

К слову, крестная мать парня - певица, телеведущая Анжелика Рудницкая на днях разместила трогательный пост в соцсетях, посвященный Павлу. Знаменитость вспомнила, как они с парнем говорили о борьбе с болезнью и отметила. что сейчас не может поверить в то, что случилось. Телеведущая добавила к публикации кадры с новорожденным Павликом, сделанные в роддоме.

Перші дні життя Павлика Павліка. Такі щасливі Лора Созаева і Виктор Павлик. І ми біля них щасливі! Паша народився... Опубліковано Анжелікою Рудницькою Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

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