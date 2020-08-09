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"Папа, я люблю тебя": Виктор Павлик растрогал видео с покойным сыном

Комментариев: 9
Певец Виктор Павлик показал видео, где его сын Павел был еще маленьким, а также кадры из хосписа .

Сын Виктора Павлика умер от саркомы костей
Сын Виктора Павлика умер от саркомы костей
facebook.com/AnzhelikaRudnytska

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Певец Виктор Павлик растрогал Сеть кадрами с покойным сыном Павлом, который ушел из жизни в минувшую пятницу, 7 августа 2020. Парню был 21 год, он умер после 2-летней борьбы с саркомой костей.

В Инстаграм Виктор Павлик добавил видео, смонтированное из архивных кадров, на которых Павел еще маленький. Вторая часть - недавняя запись, сделанная в хосписе, где проходил лечение Паша перед смертью. И в том и в другом отрывке сын артиста говорит отцу о том, что любит его. 

Просто без слов 😰, - подписал видео артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просто без слів .... 😰

Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

К слову, крестная мать парня - певица, телеведущая Анжелика Рудницкая на днях разместила трогательный пост в соцсетях, посвященный Павлу. Знаменитость вспомнила, как они с парнем говорили о борьбе с болезнью и отметила. что сейчас не может поверить в то, что случилось. Телеведущая добавила к публикации кадры с новорожденным Павликом, сделанные в роддоме. 

Перші дні життя Павлика Павліка. Такі щасливі Лора Созаева і Виктор Павлик. І ми біля них щасливі! Паша народився...

Опубліковано Анжелікою Рудницькою Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.
Ранее мы писали, что Лора Созаева сообщила о смерти сына. 
 
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Теги: Виктор Павлик, дети звезд, смерть, онкоболезни
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  09.08.2020, 22:00
Оценка:  +1
гость
Никто не виноват . Это рак. Царствие небесное тебе Павел .
гость  (аноним)  09.08.2020, 20:04
Оценка:  +2
гость
А Віктор Павлик --тато що не зміг допомогти своєму синові у лікуванні?! А тепер ось. коли вже сина не стало .то написав співчуття. потрібно було думати не ро весілля з молодою, а --рятувати сина!
гость  (аноним)  09.08.2020, 18:25
Оценка:  0
гость
Действия которые приближают или к болезням. Везде есть закономерность . А наука изучающая закономерность возникновения и развитие болезни это потология.
гость  (аноним)  09.08.2020, 18:22
Оценка:  0
гость
Всегда есть ряд действий, которые неизбежно приближают к смерти. Не до всех это доходит.
гость  (аноним)  09.08.2020, 17:44
Оценка:  +2
гость
Не існує таких слів, які могли б хоч трохи полегшити страшний біль батьків. Щірі співчуття.
lusyika    09.08.2020, 17:10
Оценка:  +16
lusyika
Земля пухом.....
ирина борисовна  (аноним)  09.08.2020, 14:36
Оценка:  +5
ирина борисовна
Такой красивый и молодой,спи спокойно парень.....
Там очень светло и тихо...
гость  (аноним)  09.08.2020, 14:31
Оценка:  -5
гость
Надо своевременно здоровьем заниматься, и правильно его поддерживать. А так 20лет и уже труп. В ранних болезнях детей виноваты в основном родители.
ONILL    09.08.2020, 17:07
Оценка:  +2
ONILL
Дурачок?
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