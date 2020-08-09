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Ани Лорак поразила моложавой внешностью на отдыхе

Комментариев: 4
Певица Ани Лорак уехала на морской отдых в Грецию вместе с дочерью Софией .

Лорак отдыхает на море с дочерью Софией
Лорак отдыхает на море с дочерью Софией
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак поразила Сеть свежими фото с отдыха. В Инстаграм звезда разместила несколько кадров из Греции, на которых появилась вместе с дочерью Софией.

Лорак позирует в сером льняном костюме и кепке в тон, а Соня - в белой футболке с черными надписями. Образ девочки дополняют афрокосицы. Мама с дочкой стоя на фоне красочного вида на курортный город и море.

Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми. ❤️, - подписала снимки Лорак.

Лорак отдыхает на море с дочерью Софией
Лорак отдыхает на море с дочерью Софией
instagram.com/anilorak

Лорак отдыхает на море с дочерью Софией
Лорак отдыхает на море с дочерью Софией
instagram.com/anilorak

Лорак отдыхает на море с дочерью Софией
Лорак отдыхает на море с дочерью Софией
instagram.com/anilorak

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Фолловеры отметили, что Ани Лорак снова “помолодела“ и выглядит на 20 лет. Также в комментариях артистке пожелали хорошего отдыха.

  • Какие вы красотки✨ Сонечка очень повзрослела, теперь вылетая мама😻 Хорошего отдыха❤️
  • Любимые девочки❣️
  • Похожи, как две капли воды
  • Греческие Нимфы ❤️ Красоточки: мама, доченька, как это трогательно! Самое бесценное время - рядом с Мамой 🙏
  • Я в шоке😍😍😍 Каролине как будто 20
  • Хорошего отдыха вам с Сонечкой! Заслужили, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода поразила Сеть ярким образом.

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Теги: Ани Лорак, отдых звезды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.08.2020, 12:18
Оценка:  0
гость
какой некрасивій ребенок! еще и девочка .....
гость  (аноним)  09.08.2020, 12:13
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  09.08.2020, 12:12
Оценка:  0
гость
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто!
М0ск0вия - враг! Смерть м0ск0витам!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  09.08.2020, 12:09
Оценка:  0
гость
КУЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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