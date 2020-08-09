Ани Лорак поразила моложавой внешностью на отдыхе
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Певица Ани Лорак поразила Сеть свежими фото с отдыха. В Инстаграм звезда разместила несколько кадров из Греции, на которых появилась вместе с дочерью Софией.
Лорак позирует в сером льняном костюме и кепке в тон, а Соня - в белой футболке с черными надписями. Образ девочки дополняют афрокосицы. Мама с дочкой стоя на фоне красочного вида на курортный город и море.
Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми. ❤️, - подписала снимки Лорак.
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Фолловеры отметили, что Ани Лорак снова “помолодела“ и выглядит на 20 лет. Также в комментариях артистке пожелали хорошего отдыха.
- Какие вы красотки✨ Сонечка очень повзрослела, теперь вылетая мама😻 Хорошего отдыха❤️
- Любимые девочки❣️
- Похожи, как две капли воды
- Греческие Нимфы ❤️ Красоточки: мама, доченька, как это трогательно! Самое бесценное время - рядом с Мамой 🙏
- Я в шоке😍😍😍 Каролине как будто 20
- Хорошего отдыха вам с Сонечкой! Заслужили, - написали в Сети.
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