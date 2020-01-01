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"Хочет бум-бум": Лобода в ярком образе очаровала Сеть

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Певица Светлана Лобода напомнила о своей Буб-бум челлендже и показала милый образ во всем белом со светлыми волосами .

Светлана Лобода поразила нежным образом
Светлана Лобода поразила нежным образом
instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода очаровала публику ярким образом на новом фото. В Инстаграм эпатажная звезда напомнила о своем новом челлендже #БумБумЛо.

К публикации знаменитость добавила снимок, на котором позирует в белом топе и брюках. Волосы Ло окрашены в яркий блонд, а на лице - выразительный и в то же время нежный макияж. Судя по фону, Светлана снялась в личном самолете.

Смотрю ваши видео и улыбаюсь! Снимайте больше роликов, веселитесь, наслаждайтесь жизнью, танцуйте, ведь танцы дарят ощущение счастья!
А мы обязательно порадуем авторов лучших видео ценными призами.
Финал скоро 😜😜😜, - написала Лобода.

Светлана Лобода поразила нежным образом
Светлана Лобода поразила нежным образом
instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial

Напомним, что в клипе Лободы на песню Boom Boom снялись Екатерина Варнава, Лолита Милявская и Ксения Собчак. 

Ранее мы писали, что Светлана Лобода поразила новым откровенным образом. 

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Теги: Светлана Лобода, образы звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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