"Хочет бум-бум": Лобода в ярком образе очаровала Сеть
Читай также: Слишком горячо: Светлана Лобода позировала полностью обнаженной
Певица Светлана Лобода очаровала публику ярким образом на новом фото. В Инстаграм эпатажная звезда напомнила о своем новом челлендже #БумБумЛо.
К публикации знаменитость добавила снимок, на котором позирует в белом топе и брюках. Волосы Ло окрашены в яркий блонд, а на лице - выразительный и в то же время нежный макияж. Судя по фону, Светлана снялась в личном самолете.
Смотрю ваши видео и улыбаюсь! Снимайте больше роликов, веселитесь, наслаждайтесь жизнью, танцуйте, ведь танцы дарят ощущение счастья!
А мы обязательно порадуем авторов лучших видео ценными призами.
Финал скоро 😜😜😜, - написала Лобода.
Напомним, что в клипе Лободы на песню Boom Boom снялись Екатерина Варнава, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода поразила новым откровенным образом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил