19-летняя внучка Ротару показала, где отгуляли бабушкин день рождения

Соня Евдокименко добавила яркие кадры со звездной бабушкой Софией Ротару, родителями и братом .

Внуки ротару поздравили ее в день рождения instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - 19-летняя модель, певица Соня Евдокименко показала яркие кадры с празднования дня рождения своей звездной бабушки. В пятницу, 7 августа, легенде сцены исполнилось 73 года.

В доме Софии Михайловны собрались дети и внуки. Так, на фото, которые Соня Евдокименко добавила в Инстаграм появляется также сын Ротару - Руслан с женой Светланой и старший сын пары - 26-летний Анатолий.

Соня Евдокименко с мамой instagram.com/iamsofiaeve

Ротару с детьми и внуками instagram.com/iamsofiaeve

София Ротару с детьми и внуками instagram.com/iamsofiaeve

Виновница торжества в свой день рождения появилась в чарующем образе - на ней летящее светлое платье голубым и черным орнаментом, а дополняет образ выразительный макияж. Сама внучка звезды появилась на фото в легком коротком платье персикового цвета.

Празднование @ sofiarotaru.official ❤️💫, - подписала снимки Соня.

София Ротару с внуками instagram.com/iamsofiaeve

София Ротару с внуками instagram.com/iamsofiaeve

Ранее мы писали, что внучка Ротару показала фото в купальнике.

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