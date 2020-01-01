Звезды погуляли на закрытой вечеринке ко Дню рождения Миши Романовой

Певицу Мишу Романову поздравили Алан Бадоев, Макс Барских и другие .

Миша Романова отпраздновала день рождения Пресс-служба

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Миша Романова отпраздновала свой юбилей в кругу близких друзей. Для этой особенной вечеринки именинница выбрала одну из самых красивых локаций в Киеве – панорамная площадка на 33-м этаже с видом на огни ночного города.

Миша Романова отпраздновала день рождения Пресс-служба

Поздравить певицу приехали ее близкий друг и музыкальный продюсер Макс Барских, режиссер Алан Бадоев, экс-коллега по группе «ВИА Гра», а ныне сольная исполнительница Анастасия Кожевникова, хореограф Руслан Махов, сотрудники компании Secret Service EA и др.

Миша Романова отпраздновала день рождения Пресс-служба

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Танцы у бассейна под любимые песни и море шампанского – так развлекались гости в компании очаровательной именинницы, которая в этот вечер выбрала для себя образ голливудской дивы с красной дорожки.

Миша Романова отпраздновала день рождения Пресс-служба

Один из самых желанных подарков, который получила Миша Романова в этот вечер, сумочка и туфельки французского модного бренда Yves Saint Laurent. Кажется, певец Макс Барских действительно знает, о чем мечтают девушки.

Миша Романова отпраздновала день рождения Пресс-служба

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