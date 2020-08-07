Сексапильная Кайли Дженнер засветила ягодицы и грудь в пикантном наряде

Фигуристая Кайли Дженнер позировала в леопардовом наряде с гетрами и перчатками.

Кайли Дженнер очаровала смелым образом instagram.com/kyliejenner

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Одна из самых богатых девушек планеты - модель, бьюти-могул и бизнесвумен Кайли Дженнер очаровала Сеть стильным откровенным нарядом. В Инстаграм фигуристая знаменитость добавила бекстейджи со съемок.

В кадре она появляется на фоне ярких стен павильона в пикантном леопардовом боди с глубоким вырезом в зоне декольте и кожаными вставками по бокам.

На бедрах Кайли - длинный шлейф в тон, а дополняют образ гетры и высокие перчатки с леопардовым принтом.

Наряд не только подчеркивает аппетитные прелести знаменитости, но и частично обнажает ее округлые ягодицы и пышную грудь.

Кайли Дженнер на съемке instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер на съемке instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер на съемке instagram.com/kyliejenner

За несколько часов фото и видео набрали 9,5 млн. лайков.

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