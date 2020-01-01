"Молодой Папа" Джуд Лоу стал отцом в шестой раз - фотофакт

Папарацци засняли супругу Джуда Лоу после родов .

Джуд Лоу в шестой раз стал отцом depositphotos.com

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О любовных похождениях британского актера 47-летнего Джуда Лоу, который сыграл Понтифика в нашумевшем сериале “Молодой Папа“, в Голливуде ходят легенды.

Недавно стало известно о рождении шестого ребенка Лоу, которого подарила звезде его 33-летняя жена Филиппа Коэн. Свадьба пары состоялась в мэрии Лондона 2019 года.

В Инстаграм попали фото, на которых Джуд вместе с супругой позируют в защитных масках. Примечательно то, что Филиппа в кадре - уже без животика.

Джуд Лоу на прогулке с супругой фан-страница

Джуд Лоу на прогулке с супругой фан-страница

Джуд Лоу на прогулке с супругой фан-страница

Имени ребенка и подробностей пока не известно, а Джуд Лоу официально не комментирует тему пополнения его семьи.

Напомним, что на данный момент у популярного английского актера шестеро детей. От первой супруги, Сэйди Фрост, у Джуда Лоу - сыновья Рафферти Лоу и Руди Индиан Отис Лоу, а также дочь Айрис Лоу. После непродолжительных отношений с новозеландской моделью Самантой Бёрк в 2008 году родилась дочь София, а в 2015 году бывшая подруга, певица Кэтрин Хардинг, родила дочь Аду.

Даже с тяжелой работой и выматывающим графиком Джуд Лоу находит время видеться со всеми своими детьми и активно принимает участие в их воспитании.

Я ненормальный папаша, вечно обеспокоенный и паникующий, в отличие от своих родителей. Отец с матерью мне доверяли – и это важно. А я все время паникую – как бы мои дети чего не натворили в своем переходном возрасте. Даже из-за их вполне современного увлечения новыми технологиями (я бы назвал это, конечно, легким помешательством) и то переживаю, – ранее отмечал о своем отцовстве Джуд Лоу.

Ранее мы писали, что Джуд Лоу отгулял закрытую свадьбу.

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