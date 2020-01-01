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Не ради кадра: зачем известный комик управлял самолетом?

Спецтема: ТВ и телешоу
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Валик Михиенко – участник Improv Live Show, который показывал Новый канал, сел за штурвал железной птицы .

Участник Improv Live Show Валик Михиенко
Участник Improv Live Show Валик Михиенко
Пресс-служба

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Что мы знаем о комиках? Они веселые, жизнерадостные и артистичные. А что мы знаем о Валике Михиенко? Он – харизматичный участник Improv Live Show, который мастерски подкалывает звезд. А еще он обожает готовить и может угостить такими вкусностями – пальчики оближешь. На днях Валик освоил новое направление – он поднялся в небо и там научился управлять самолетом. Зачем? Ради исполнения мечты.

С раннего детства меня преследует сон, в котором я летаю между облаками, – признается комик. – И когда в такие моменты я просыпаюсь, всегда чувствую какое-то неуловимое счастье. И вот в начале сложной рабочей недели мы смогли полетать. И не только полетать, а и поуправлять самолетом на высоте 700м! Я управлял самолетом! Я за рулем автомобиля никогда не сидел, а тут, я извиняюсь, самолет! Если у кого-то из вас будет возможность полетать за штурвалом, пообещайте, что не упустите этот шанс. Я свой не упустил.

Участники Improv Live Show
Участники Improv Live Show
Пресс-служба

Кстати, Валик еще тот экстремал. Он периодически любит осваивать новые хобби. Например, на отдыхе заграницей он учился серфингу. Он даже иногда сам себе набивает татуировки. А вот в Improv Live Show максимальный экстрим – когда комиков бьют током за плохие шутки. Это можно увидеть в выпусках шоу на сайте Нового канала.

Ранее мы писали, что эксперт Нового канала по психологии рассказала, как побороть стресс.

 

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Теги: комик, смех, Новый канал
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Источник: ivona)bigmir.net

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