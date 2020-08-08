Яркие выходные: Кухар в бикини поразила пикантными кадрами с мужем

Прима-балерина Екатерина Кухар покорила поклонников летним видео, на котором появилась в купальнике .

Екатерина Кухар жала советы, как идеально провести выходной instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Прима-балерина Нацоперы, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар показала яркие летние кадры с мужем, премьером театра Александром Стояновым.

В Инстаграм Екатерины появилось видео, в котором они с супругом плавают в водоеме. Александр держит Екатерину в бикини на руках и кружит ее, нежно прижимая к себе.

В описании звезда пожелала всем хороших выходных и дала советы, как сделать их позитивными.

Идеальным выходным быть!☀️

Поэтому, всем желаю отпустить работу, детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить: провести их так, как хочется именно вам!😜

Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется....))

Екатерина Кухар жала советы, как идеально провести выходной instagram.com/ekaterinakukhar_official

▫️Купите бутылку самого вкусного вина;

▫️Поставьте любимый плейлист, да погромче;

▫️Бесконечно целуйтесь с любимым;

▫️И позовите друзей к ужину;

Пусть крайний месяц нашего с вами лета будет ярким и запомнится надолго! - написала Кухар.

Ранее мы писали, что стали известны имена еще одной пары нового сезона “Танцев со звездами“.

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