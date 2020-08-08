Яркие выходные: Кухар в бикини поразила пикантными кадрами с мужем
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Прима-балерина Нацоперы, судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар показала яркие летние кадры с мужем, премьером театра Александром Стояновым.
В Инстаграм Екатерины появилось видео, в котором они с супругом плавают в водоеме. Александр держит Екатерину в бикини на руках и кружит ее, нежно прижимая к себе.
В описании звезда пожелала всем хороших выходных и дала советы, как сделать их позитивными.
Идеальным выходным быть!☀️
Поэтому, всем желаю отпустить работу, детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить: провести их так, как хочется именно вам!😜
Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется....))
▫️Купите бутылку самого вкусного вина;
▫️Поставьте любимый плейлист, да погромче;
▫️Бесконечно целуйтесь с любимым;
▫️И позовите друзей к ужину;
Пусть крайний месяц нашего с вами лета будет ярким и запомнится надолго! - написала Кухар.
Идеальным выходным быть!☀️ ⠀ Поэтому, всем желаю отпустить работу, детей к бабушке и насладиться тем, что вы можете себе позволить: провести их так, как хочется именно вам!😜 ⠀ Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется....)) ⠀ ▫️Купите бутылку самого вкусного вина; ▫️Поставьте любимый плейлист, да погромче; ▫️Бесконечно целуйтесь с любимым; ▫️И позовите друзей к ужину; ⠀ Пусть крайний месяц нашего с вами лета будет ярким и запомнится надолго! ⠀ #cheers🥂
Ранее мы писали, что стали известны имена еще одной пары нового сезона “Танцев со звездами“.
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