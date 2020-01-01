"На грани фантастики": Одесская Барби показала маму в купальнике

Валерия Лукьянова выставила фото моложавой мамы в бикини.

Блогер Валерия Лукьянова поразила Сеть формами своей мамы instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная Инстадива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как “Одесская Барби“, поразила Сеть снимками моложавой матери. В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором ее мама Ирина позирует в раздельном темно-синем купальнике, демонстрируя подтянутое тело.

Угадайте кто? Моя мама @irina.pashckeeva. Если хотите выглядеть шикарно и молодо, то записывайтесь на мой курс по омоложению! Мама выполняет все мои рекомендации и посмотрите, как хорошо выглядит! - написала Барби.

Мама Одесской Барби в купальнике instagram.com/valeria_lukyanova21

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Фолловеры пришли в восторг от фото и высказали свое мнение в комментариях:

Ваша мама стала ещё моложе и подтянутее! 😍

Я понял👌Все дело в батутах🤣

такая же

Beautiful🤗🤗😘😘😘😘😘❤️❤️❤️

На грани фантастики !!!💪🔥, - написали в Сети.

Напомним, что Одесская Барби получила свое прозвище благодаря сильному сходству с культовой детской куклой. В публичных заявлениях девушка всегда отрицала хирургическое вмешательство, а уверяет, что схожести с Барби ей придает макияж.

Ранее мы писали, что Одесская Барби показала фото в белье.

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