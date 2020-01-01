"На грани фантастики": Одесская Барби показала маму в купальнике
Читай также: Новая фотосессия: Санина показала горячий образ без белья
Популярная Инстадива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как “Одесская Барби“, поразила Сеть снимками моложавой матери. В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором ее мама Ирина позирует в раздельном темно-синем купальнике, демонстрируя подтянутое тело.
Угадайте кто? Моя мама @irina.pashckeeva. Если хотите выглядеть шикарно и молодо, то записывайтесь на мой курс по омоложению! Мама выполняет все мои рекомендации и посмотрите, как хорошо выглядит! - написала Барби.
Читай также: Нон-стоп защита: Как защищать кожу от УФ-излучения круглый год?
Фолловеры пришли в восторг от фото и высказали свое мнение в комментариях:
- Ваша мама стала ещё моложе и подтянутее! 😍
- Я понял👌Все дело в батутах🤣
- такая же
- Beautiful🤗🤗😘😘😘😘😘❤️❤️❤️
- На грани фантастики !!!💪🔥, - написали в Сети.
Напомним, что Одесская Барби получила свое прозвище благодаря сильному сходству с культовой детской куклой. В публичных заявлениях девушка всегда отрицала хирургическое вмешательство, а уверяет, что схожести с Барби ей придает макияж.
Ранее мы писали, что Одесская Барби показала фото в белье.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил