Каменских умилила Сеть кадрами с новорожденными

Певица Настя Каменских показала кадр с детенышами своей собаки Мими.

Настя Каменских показала видео с маленькими щенками instagram.com/kamenskux

Читай также: Жаркое фото: Настя Каменских позировала в мокром бикини с бахромой

Певица Настя Каменских умилила Сеть новым видео с новорожденными щенками своей собаки Мими. В Инстаграм звезда добавила кадры, на которых позирует дома на диване, держа в руках маленького белого пуделя. В конце видео еще один щенок ползет по шее Насти.

Вы p🐾ewfection

Пусть ваше утро начнется с этой милоты, - написала Настя.



К слову, звезда не написала, кто принимал роды собачки, однако, в недавнем интервью Маше Ефросининой муж Каменских продюсер Потап отмечал, что ответственным за появление на свет потомства Мими будет именно он.

Ранее мы писали, что Каменских поразила фигурой в купальнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.