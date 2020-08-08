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Каменских умилила Сеть кадрами с новорожденными

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Певица Настя Каменских показала кадр с детенышами своей собаки Мими.

Настя Каменских показала видео с маленькими щенками
Настя Каменских показала видео с маленькими щенками
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских умилила Сеть новым видео с новорожденными щенками своей собаки Мими. В Инстаграм звезда добавила кадры, на которых позирует дома на диване, держа в руках маленького белого пуделя. В конце видео еще один щенок ползет по шее Насти.

Вы p🐾ewfection
Пусть ваше утро начнется с этой милоты, - написала Настя.
 

К слову, звезда не написала, кто принимал роды собачки, однако, в недавнем интервью Маше Ефросининой муж Каменских продюсер Потап отмечал, что ответственным за появление на свет потомства Мими будет именно он.

Ранее мы писали, что Каменских поразила фигурой в купальнике.

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Теги: Настя Каменских, питомцы
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Источник: IVONA)bigmir.net

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