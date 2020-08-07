Верка Сердючка публично отругала маму: В чем причина

Верку Сердючку сильно разозлило поведение мамы во время выступления на Крещатике.

На съемках праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00, артисты коллектива Verka Serduchka & Band устроили горячие танцы прямо на Крещатике. Как оказалось, Верка Сердючка «отчитала» маму за то, что она сделала на публике.

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Зажигательное выступление Verka Serduchka & Band в центре столицы вызвало немало обсуждений в сети. Артисты пели, танцевали, угощали людей игристым, а некоторые даже купались в фонтане. Но как оказалось, поведение мамы сильно разозлило Верку. Поэтому она публично отругала маму. Но не за горячие танцы с парнем из коллектива, а за то, что она забыла дома маску.

Верка Сердючка публично отругала маму Пресс-служба

«Мама меня, конечно, у фонтана вывела. Она в зоне риска и не надела маску. Ганьба!» – выразила недовольство поведением мамы на съемочной площадке канала «Украина» Верка Сердючка.

Яркое выступление Верки Сердючки на Крещатике зрители увидят в праздничном концерте «З Днем народження, Україно!», который покажут на канале «Украина» 24 августа в 20:00.

Верка Сердючка публично отругала маму Пресс-служба

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Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, DZIDZIO, групп «Время и Стекло», MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу канала «Украина» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним, ранее Данилко признался, что у него был роман с коллегой.

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