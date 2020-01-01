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"Термометр – один на всех пациентов": журналист Нового канала попал в мадагаскарскую больницу

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Ведущий проекта «У кого больше?» Максим Узол вспомнил, как из-за болезни чуть не поставил съемки под угрозу .
журналист Нового канала попал в мадагаскарскую больницу
журналист Нового канала попал в мадагаскарскую больницу
Пресс-служба

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Больше месяца ведущие нового реалити «У кого больше?» были в командировке в экзотических странах. Конечно, за это время происшествий с ними случалось достаточно. Однажды ведущий Максим Узол чуть не сорвал съемки – не по своей воле парень попал в больницу.

 Все время в командировке, до и даже после нее мы принимали таблетки от малярии, от которых очень ухудшалось самочувствие, – рассказывает он. – На каждого эти препараты влияли по-разному – у меня, например, отказывала память. В конце предложения я забывал, что говорил в начале. Ко всему, постоянно хотелось в туалет. И хуже всего в данной ситуации, что день приема, бывало, приходился на день съемок.

журналист Нового канала попал в мадагаскарскую больницу
журналист Нового канала попал в мадагаскарскую больницу
Пресс-служба

Однажды ведущий не смог пересилить себя и не закончил работу. В плюс к таблеткам ему было плохо еще и от ангины, температура тела поднялась до 40 градусов.

 Мы снимали тогда бои петухов на Мадагаскаре, – вспоминает Максим Узол. – Было жарко и очень людно. Приходилось перекрикивать всех. А горло болело так, будто проглотил кактус. Трудно было даже произнести «эй». И в какой-то момент я не выдержал и сказал режиссеру: «Извини, но мне нужно в больницу».

журналист Нового канала попал в мадагаскарскую больницу
журналист Нового канала попал в мадагаскарскую больницу
Пресс-служба

Но самые жесткие приключения начались уже по приезду в медучреждение, говорит Максим.

Чтобы вы понимали, больницы на Мадагаскаре ужасны. Поэтому мы поехали в лучшее частное медучреждение, – уже с улыбкой вспоминает ведущий «У кого больше?» – проекта, который скоро покажет Новый канал. – Но его местонахождение меня очень взволновало – двухэтажное здание стояло между заброшенных гаражей. Хотя внутри все выглядело нормально. Но самое интересное началось, когда я сидел на приеме у врача. Тот дал мне термометр, чтобы измерить температуру. В этот момент забежал еще один медик и попросил термометр для своего пациента. Оказалось, тот у них – один на всю больницу. Такая же ситуация повторилась и с фонендоскопом.

Сейчас Максим Узол вспоминает эту историю со смехом. Хотя тот день, признается, был одним из самых ужасных за всю его поездку в Африку. Но больше всего, о чем сейчас жалеет ведущий, что они не снимали всех этих моментов. Потому что всей командой волновались за его самочувствие.

Не пропустите премьеру проекта «У кого больше?» – уже 31 августа на Новом канале

Ранее мы писали, что взять с собой за границу.

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Теги: новый канал
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