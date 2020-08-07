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Ольга Сумская запостила архивное фото со времен участия в "Танцах со звездами 2006"

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Знаменитая актриса Ольга Сумская была участницей первого сезона шоу, в котором победил Владимир Зеленский.
Ольга Сумская запостила архивное фото со времен участия в "Танцах со звездами 2006"
Ольга Сумская запостила архивное фото со времен участия в "Танцах со звездами 2006"
instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса и ведущая, исполнительница роли Роксоланы в одноименном сериале (1997 - 2003) и звезда “Крепостной“ Ольга Сумская обожает делиться с подписчиками редкими фотографиями из семейного архива.

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Так, недавно Народная артистка Украины опубликовала кадр 14-летней давности, где она запечатлена в вечернем платье розового цвета. На раритетном снимке Ольга и ее супруг, актер Виталий Борисюк делают танцевальную поддержку на паркете.

В описании к новому посту Сумская добавила, что фото было сделано в 2006 году во время ее участия в самом первом сезоне проекта “Танцев со звездами“. Отметим, что актриса и ее партнер Игорь Бондаренко заняли 4 место. А победу одержал нынешний президент Украины Владимир Зеленский и танцовщица Алена Шоптенко.

“Танці з зірками! Перший сезон!💃🕺Незабутньо!❤️“, - лаконично подписала кадр Ольга Сумская.

Ольга Сумская в
Ольга Сумская в "Танцах со звездами 2006"
Скриншот

Полный список участников нового сезона популярного танцевального проекта “Танці з зірками 2020“ можно здесь.

 

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Теги: Ольга Сумская, Танці з зірками
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Источник: Ivоna bigmir)net

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