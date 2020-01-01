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"Вынуждена носить парик": Ольга Куриленко шокировала новым фото

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Голливудская звезда украинского происхождения показала кадр со съемок фильма о Чернобыле.
"Вынуждена носить парик": Ольга Куриленко шокировала новым фото
"Вынуждена носить парик": Ольга Куриленко шокировала новым фото
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Всемирно известная голливудская актриса и фотомодель украинского происхождения Ольга Куриленко удивила поклонников новой публикацией в соцсети

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя кинозвезда опубликовала фотографию, где она запечатлена в синем кардигане, сидя в кресле. На снимке Ольга появилась с сигаретой в руках в светлом парике и без макияжа.

В описании к новому посту Куриленко рассказала, что этот кадр был сделан во время съемок фильма франко-украинского производства “Земля забвения“. Картина повествует об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях.

“Кто из вас знает, почему моя героиня в фильме Земля Забвения вынуждена носить парик после Чернобыльской катастрофы?“, - спросила у подписчиков актриса.

Ольга Куриленко в фильме
Ольга Куриленко в фильме "Земля забвения"
Скриншот

Многие пользователи Сети написали, что героиня ленты облысела из-за радиоактивного облучения.

  • Волосы выпали от радиации! Не смотрела еще, но обязательно посмотрю... Хоть и грустный явно!
  • Самая ужасная катастрофа того времени. Либо житель города... ведь им очень поздно сообщили. Или работала на АС. И их заставляли до последнего работать. При облучении все волосы выпадают. А в то время защиты не было. Теперь у меня стимул посмотреть это фильм.
  • Потому что Аня хапнула дозу радиации и у неё выпали волосы? 🤔
  • Из-за радиационного облучения начали выпадать волосы. Смотрел фильм, сильная драма получилась!
  • Видимо радиация не способствует росту волос)

Напомним, ранее Ольга Куриленко показала редкое фото 4-летнего сына.

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Теги: Ольга Куриленко, Чернобыль
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Источник: Ivоna bigmir)net

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