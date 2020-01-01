"Вынуждена носить парик": Ольга Куриленко шокировала новым фото
Всемирно известная голливудская актриса и фотомодель украинского происхождения Ольга Куриленко удивила поклонников новой публикацией в соцсети
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На своей странице в Инстаграм 40-летняя кинозвезда опубликовала фотографию, где она запечатлена в синем кардигане, сидя в кресле. На снимке Ольга появилась с сигаретой в руках в светлом парике и без макияжа.
В описании к новому посту Куриленко рассказала, что этот кадр был сделан во время съемок фильма франко-украинского производства “Земля забвения“. Картина повествует об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях.
“Кто из вас знает, почему моя героиня в фильме Земля Забвения вынуждена носить парик после Чернобыльской катастрофы?“, - спросила у подписчиков актриса.
Многие пользователи Сети написали, что героиня ленты облысела из-за радиоактивного облучения.
- Волосы выпали от радиации! Не смотрела еще, но обязательно посмотрю... Хоть и грустный явно!
- Самая ужасная катастрофа того времени. Либо житель города... ведь им очень поздно сообщили. Или работала на АС. И их заставляли до последнего работать. При облучении все волосы выпадают. А в то время защиты не было. Теперь у меня стимул посмотреть это фильм.
- Потому что Аня хапнула дозу радиации и у неё выпали волосы? 🤔
- Из-за радиационного облучения начали выпадать волосы. Смотрел фильм, сильная драма получилась!
- Видимо радиация не способствует росту волос)
Напомним, ранее Ольга Куриленко показала редкое фото 4-летнего сына.
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