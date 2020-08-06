"Сильно красивая": MONATIK показал снимок жены с отдыха в Одессе

Дмитрий Монатик поделился кадрами с прогулки на яхте.

Мегапопулярный украинский исполнитель и танцор Дмитрий Монатик (MONATIK) очаровал поклонников новым портретным фото своей супруги Ирины.

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Так, на своей странице в Инстаграм 34-летний артист опубликовал черно-белый снимок возлюбленной, где она запечатлена на яхте. Кадр был сделан во время отдыха в Одессе. В описании Дмитрий разместил эмоджи в виде сердечек и хэштег “Сильно красивая“.

Отметим, что в аккаунтах звездных супругов появились еще фото, где они вместе с компанией друзей посреди Черного моря развлекаются на роскошной яхте.

“Какой фантастический выдался день.Спасибо чудесные люди“, - подписала один из постов Ирина.

Напомним, ранее в Сети показали, как MONATIK и его жена выглядели 7 лет назад.

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