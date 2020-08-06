Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Сильно красивая": MONATIK показал снимок жены с отдыха в Одессе

Комментариев: 0
Дмитрий Монатик поделился кадрами с прогулки на яхте.
MONATIK показал снимок жены с отдыха в Одессе
MONATIK показал снимок жены с отдыха в Одессе
instagram.com/irinamonatik

Мегапопулярный украинский исполнитель и танцор Дмитрий Монатик (MONATIK) очаровал поклонников новым портретным фото своей супруги Ирины.

Читай также: “Как и в первый день люблю“: MONATIK трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

Так, на своей странице в Инстаграм 34-летний артист опубликовал черно-белый снимок возлюбленной, где она запечатлена на яхте. Кадр был сделан во время отдыха в Одессе. В описании Дмитрий разместил эмоджи в виде сердечек и хэштег “Сильно красивая“.

Отметим, что в аккаунтах звездных супругов появились еще фото, где они вместе с компанией друзей посреди Черного моря развлекаются на роскошной яхте.

“Какой фантастический выдался день.Спасибо чудесные люди“, - подписала один из постов Ирина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#InLoveWithOdessa #WithLoveInOdessa

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#InLoveWithOdessa #WithLoveInOdessa

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как же было чудесно♥️☀️♥️

Допис, поширений IrinaMonatik (@irinamonatik)

Напомним, ранее в Сети показали, как MONATIK и его жена выглядели 7 лет назад.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MONATIK, Ирина Монатик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь